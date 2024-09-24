В Госдуме приняли закон об отправке подсудимых на СВО

24 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Теперь подсудимые-контрактники могут быть освобождены от уголовной ответственности Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях. Новость по теме Госдума рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО «Принят законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности», — решили депутаты на пленарном заседании. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства, уточняет «Царьград». Дополнительно уточняется, что в случае уже вступившего в силу приговора речь идет об условном освобождении от наказания. Это нововведение касается тех, кто принимает участие в СВО и подпадает под определенные условия, предусмотренные законопроектом. Ранее в Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. По словам заместителя комитета по обороне Андрея Красова, эта информация является вбросом. Он добавил, что президент России Владимир Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях. «Принят законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности», — решили депутаты на пленарном заседании. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства, уточняет «Царьград». Дополнительно уточняется, что в случае уже вступившего в силу приговора речь идет об условном освобождении от наказания. Это нововведение касается тех, кто принимает участие в СВО и подпадает под определенные условия, предусмотренные законопроектом. Ранее в Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. По словам заместителя комитета по обороне Андрея Красова, эта информация является вбросом. Он добавил, что президент России Владимир Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками.