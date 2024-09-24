В Госдуме приняли закон об отправке подсудимых на СВО

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Снайперы группировки войск «Центр» прикрывают штурмовые подразделения в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении, снайпер, винтовка, разведчик, разведка, камуфляж, спецназ, сво, военный
Теперь подсудимые-контрактники могут быть освобождены от уголовной ответственности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях.

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Госдума рассмотрит закон об отправке подсудимых на СВО

«Принят законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности», — решили депутаты на пленарном заседании. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства, уточняет «Царьград».

Дополнительно уточняется, что в случае уже вступившего в силу приговора речь идет об условном освобождении от наказания. Это нововведение касается тех, кто принимает участие в СВО и подпадает под определенные условия, предусмотренные законопроектом.

Ранее в Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. По словам заместителя комитета по обороне Андрея Красова, эта информация является вбросом. Он добавил, что президент России Владимир Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками.

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Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий освобождать участников СВО от уголовной ответственности на стадии суда. Закон был одобрен во втором и третьем чтениях. «Принят законопроект, позволяющий подсудимым заключать контракт с Минобороны на этапе рассмотрения дела в суде и об освобождении их от уголовной ответственности», — решили депутаты на пленарном заседании. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства, уточняет «Царьград». Дополнительно уточняется, что в случае уже вступившего в силу приговора речь идет об условном освобождении от наказания. Это нововведение касается тех, кто принимает участие в СВО и подпадает под определенные условия, предусмотренные законопроектом. Ранее в Госдуме опровергли слухи о новой мобилизации. По словам заместителя комитета по обороне Андрея Красова, эта информация является вбросом. Он добавил, что президент России Владимир Путин дал четкие указания о комплектовании армии контрактниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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