Reuters: глава НАТО назвал неотъемлемый пункт мирного соглашения по Украине

Мирное урегулирование украинского конфликта должно подразумевать условия о гарантиях безопасности Киеву со стороны стран Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Любое окончание боевых действий путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных держав. Прежде всего Соединенных Штатов», — сказал Столтенберг в беседе с агентством Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее встретился в США с американским лидером Джо Байденом, они обсудили план завершения конфликта. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты изучат предложенный Киевом план позднее.
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