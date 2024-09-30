30 сентября 2024

Путин назначил новых судей в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Речь — про четыре назначения в курганских судах
Речь — про четыре назначения в курганских судах Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Курганской области. Изменения затронули областной и два районных суда, написано в указе.

«В Курганской области председателем Шадринского районного суда назначен Александр Хабаров, заместителем председателя — Владимир Сычев», — указано в документе, который есть в редакции URA.RU. Также Алексей Антонов стал судьей в Курганском облсуде, а Анна Волосникова — в Лебяжьевском районном.

Ранее Путин поддержал предложение квалификационной коллегии. Назначение в Макушинском райсуде получила Юлия Чадова.

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Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Курганской области. Изменения затронули областной и два районных суда, написано в указе. «В Курганской области председателем Шадринского районного суда назначен Александр Хабаров, заместителем председателя — Владимир Сычев», — указано в документе, который есть в редакции URA.RU. Также Алексей Антонов стал судьей в Курганском облсуде, а Анна Волосникова — в Лебяжьевском районном. Ранее Путин поддержал предложение квалификационной коллегии. Назначение в Макушинском райсуде получила Юлия Чадова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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