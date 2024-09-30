Речь — про четыре назначения в курганских судах
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Курганской области. Изменения затронули областной и два районных суда, написано в указе.
«В Курганской области председателем Шадринского районного суда назначен Александр Хабаров, заместителем председателя — Владимир Сычев», — указано в документе, который есть в редакции URA.RU. Также Алексей Антонов стал судьей в Курганском облсуде, а Анна Волосникова — в Лебяжьевском районном.
Ранее Путин поддержал предложение квалификационной коллегии. Назначение в Макушинском райсуде получила Юлия Чадова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!