В Горловке девочка с осколком в руке пыталась реанимировать подростка

01 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Накануне ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, в результате атаки погиб ребенок Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Горловке (ДНР) девочка с осколочным ранением в руке пыталась самостоятельно реанимировать подростка, который впоследствии погиб от недавнего ракетного обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом рассказала мама пострадавшей. «Громыхало, я сразу начала ей [дочери] звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу… я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — рассказала мать пострадавшей девочки Татьяна журналистам РИА Новости. Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Горловку, передает MK.RU . Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки противника погиб ребенок, еще восемь человек пострадали, включая троих детей. Отмечается, что Киев атаковал город при помощи кассетных боеприпасов. До этого Горловку обстреливали в ночь на 21 сентября. Тогда десять горожан были ранены. Население Горловки составляет 250 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Горловке (ДНР) девочка с осколочным ранением в руке пыталась самостоятельно реанимировать подростка, который впоследствии погиб от недавнего ракетного обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Об этом рассказала мама пострадавшей. «Громыхало, я сразу начала ей [дочери] звонить, узнавать. Она мне говорит скорее приходить. Я побежала, взяла все, что у меня там было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, я так понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, что он погиб. Еще мальчишка — у него нога. А парень сразу… я когда прибежала, моя дочка его пыталась еще оживить», — рассказала мать пострадавшей девочки Татьяна журналистам РИА Новости. Накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Горловку, передает MK.RU. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, в результате атаки противника погиб ребенок, еще восемь человек пострадали, включая троих детей. Отмечается, что Киев атаковал город при помощи кассетных боеприпасов. До этого Горловку обстреливали в ночь на 21 сентября. Тогда десять горожан были ранены. Население Горловки составляет 250 тысяч человек.