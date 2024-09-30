ЦАХАЛ может вторгнуться в Ливан 1 октября: для чего Израилю вводить войска

Reuters: войска Ливана отошли от границы с Израилем

01 октября 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля намерена провести наземную операцию в Ливане (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израиль может начать ограниченную наземную операцию в Ливане в ночь на 1 октября. По информации американских чиновников, цель вторжения — оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру. Вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. О целях Израиля на территории Ливана — в материале URA.RU. Израиль предупредил США о вторжении Израиль намерен начать военную операцию на территории Ливана, сообщает The Washington Post. Цель проведения операции заключается в зачистке военной инфраструктуры «Хезболлы». Как пишет издание, предупреждение о проведении военной операции было послано прямиком в США. Посольство страны в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями, чтобы эвакуировать граждан США из Ливана. Байден ответил на сообщения об эскалации Обеспокоенность о возможном начале наземной спецоперации ЦАХАЛа в Ливане высказал президент США Джо Байден. Он призвал армию Израиля прекратить рейды спецназа вблизи границы с соседом и установить режим прекращения огня на конфликтных участках, передает CNN. Байден обеспокоен планами Израиля (архивное фото) Фото: Official White House / Erin Scott ЕС предупредил об ответе на действия ЦАХАЛа В Евросоюзе (ЕС) инициировали обсуждение торговых санкций против Израиля. Такое предложение поступило от премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Он считает, что к санкциям должен подключиться весь ЕС, так как ограничений со стороны только Бельгии недостаточно. Причиной для введения санкций против Израиля стала военная операция в секторе Газа. Между ЕС и Израилем действует соглашение, в котором содержатся условия о соблюдении прав человека. Если будет доказано, что Тель-Авив их нарушил, ЕС может ввести санкции. Де Кроо привел данные минздрава сектора Газа, по которым в регионе погибли 35 тысяч человек, в том числе десять тысяч детей. Ливан отвел войска на фоне напряженной обстановки В соцсетях ранее появились кадры, предположительно, отхода армии Ливана от границы с Израилем. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, ВС Ливана отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. «Наземное вторжение Израиля выглядело неизбежным. Это произошло всего через несколько дней после того, как Израиль убил главу ливанской вооруженной группировки „Хезболла“», — сообщило агентство. Что известно о возможной операции Израиль может начать наземную операцию в Ливане в ночь на 1 октября, чтобы оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру. Как пояснили официальные лица США телеканалу NBC News, операция будет иметь ограниченный масштаб. Израильские военные уже начали разведывательные миссии. Израиль изначально планировал более широкое вторжение, планы были скорректированы после давления со стороны США. Несмотря на это, в администрации Джо Байдена сохраняется беспокойство относительно возможного расширения миссии. Сейчас у ЦАХАЛ развернуто около пяти бригад, но не все из них перейдут границу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль может начать ограниченную наземную операцию в Ливане в ночь на 1 октября. По информации американских чиновников, цель вторжения — оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру. Вооруженные силы Ливана уже отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. О целях Израиля на территории Ливана — в материале URA.RU. Израиль намерен начать военную операцию на территории Ливана, сообщает The Washington Post. Цель проведения операции заключается в зачистке военной инфраструктуры «Хезболлы». Как пишет издание, предупреждение о проведении военной операции было послано прямиком в США. Посольство страны в Бейруте находится в контакте с авиакомпаниями, чтобы эвакуировать граждан США из Ливана. Обеспокоенность о возможном начале наземной спецоперации ЦАХАЛа в Ливане высказал президент США Джо Байден. Он призвал армию Израиля прекратить рейды спецназа вблизи границы с соседом и установить режим прекращения огня на конфликтных участках, передает CNN. В Евросоюзе (ЕС) инициировали обсуждение торговых санкций против Израиля. Такое предложение поступило от премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Он считает, что к санкциям должен подключиться весь ЕС, так как ограничений со стороны только Бельгии недостаточно. Причиной для введения санкций против Израиля стала военная операция в секторе Газа. Между ЕС и Израилем действует соглашение, в котором содержатся условия о соблюдении прав человека. Если будет доказано, что Тель-Авив их нарушил, ЕС может ввести санкции. Де Кроо привел данные минздрава сектора Газа, по которым в регионе погибли 35 тысяч человек, в том числе десять тысяч детей. В соцсетях ранее появились кадры, предположительно, отхода армии Ливана от границы с Израилем. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, ВС Ливана отошли от границы с Израилем из-за угрозы вторжения. «Наземное вторжение Израиля выглядело неизбежным. Это произошло всего через несколько дней после того, как Израиль убил главу ливанской вооруженной группировки „Хезболла“», — сообщило агентство. Израиль может начать наземную операцию в Ливане в ночь на 1 октября, чтобы оттеснить силы ливанского движения «Хезболлы» от границы и поразить их инфраструктуру. Как пояснили официальные лица США телеканалу NBC News, операция будет иметь ограниченный масштаб. Израильские военные уже начали разведывательные миссии. Израиль изначально планировал более широкое вторжение, планы были скорректированы после давления со стороны США. Несмотря на это, в администрации Джо Байдена сохраняется беспокойство относительно возможного расширения миссии. Сейчас у ЦАХАЛ развернуто около пяти бригад, но не все из них перейдут границу.