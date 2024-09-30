30 сентября 2024

Челябинский губернатор подписал постановление о создании призывных комиссий

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Военный комиссариат. Магнитогорск, призывная комиссия
Призыв продлится с октября по декабрь Фото:
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Призыв — 2024

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий региона и муниципальных образований. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона „О воинской обязанности и воинской службе“ и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе. Постановление опубликовано 30 сентября 2024 года.

Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий региона и муниципальных образований. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона „О воинской обязанности и воинской службе“ и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе. Постановление опубликовано 30 сентября 2024 года. Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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