Челябинский губернатор подписал постановление о создании призывных комиссий

01 октября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Призыв продлится с октября по декабрь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий региона и муниципальных образований. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона „О воинской обязанности и воинской службе“ и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе. Постановление опубликовано 30 сентября 2024 года. Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании призывных комиссий региона и муниципальных образований. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии со статьями 26 и 29 Федерального закона „О воинской обязанности и воинской службе“ и в целях организованного проведения в октябре—декабре 2024 года призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу постановляю создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав, а также создать комиссии в муниципалитетах», — говорится в документе. Постановление опубликовано 30 сентября 2024 года. Постановление об осеннем призыве подписал президент России Владимир Путин. В его рамках в армию будут призваны 133 тысячи человек. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.