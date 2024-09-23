Штрафы, обязательные работы, тюрьма: что грозит за уклонение от осеннего призыва 2024

Осенний призыв 2024 года должен стартовать 1 октября. Пройдет он по старым правилам: повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Однако в Рязанской области, республике Марий-Эл и на Сахалине призывникам придут электронные повестки, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В этих российских регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных. Как пройдет осенний призыв этого года и что грозит за уклонение от него — в материале URA.RU.
Правила осеннего призыва в 2024 году
Электронные и бумажные повестки
С 1 ноября 2024 года начнется приемка и внедрение единого реестра воинского учета, который представляет собой базу данных о военнообязанных гражданах. Эта система будет отслеживать не только постановку на учет и снятие с него, но и рассылку повесток.
В трех регионах России — Рязанской области, республике Марий-Эл и на Сахалине — будет запущен пилотный проект по использованию единого реестра военнообязанных в ходе осеннего призыва. Как отметил Картаполов, в рамках тестирования призывники будут получать как электронные, так и бумажные повестки. В других регионах повестки продолжат приходить в традиционном бумажном виде. По словам Картаполова, к началу следующего года планируется полноценный запуск реестра.
Сроки осеннего призыва
Осенний призыв 2024 года будет проходить с 1 октября по 31 декабря, за исключением жителей Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, для которых он начинается 1 ноября, а также для жителей сельской местности и педагогических работников, для которых установлены другие сроки. Возрастной диапазон призывников расширен до 30 лет для тех, кому исполнилось 27 лет после 31 декабря 2023 года и кто не имеет военного билета.
Ответственность за неявку и уважительные причины
При получении повестки призывник обязан явиться в военкомат в течение 20 суток. Неявка без уважительной причины карается штрафом от 10 до 30 тысяч рублей. Уклонение от службы может повлечь штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
По закону уважительными причинами для неявки могут быть: заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние близких родственников или участие в их похоронах; препятствия, чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажоры). А также иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией.
Освобождение от службы
От призыва на службу освобождаются ограниченно годные по здоровью, уже прошедшие военную или альтернативную службу и прошедшие службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ. Освобождаются и те, кто имеют ученую степень кандидата или доктора наук или являются сыновьями, родными братьями погибших или умерших в результате ранения военнослужащих.
Призыву на военную службу также не подлежат:
- Лица, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;
- Граждане, которые имеют неснятую, непогашенную судимость за совершение преступления;
- Лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или в отношении которых уголовное дело передано в суд.
Отсрочка от военной службы
В осенний призыв 2024 года отсрочка от службы в армии предоставляется в ряде случаев, включая временную негодность по здоровью, уход за близкими, воспитание детей без матери и имеющим двух и более детей. Кроме того, нее могут претендовать опекуны несовершеннолетних, граждане с ребенком-инвалидом до трех лет, а также народные избранники и кандидаты во время выборов.
Правом на получение отсрочки от призыва на военную службу могут воспользоваться граждане, работающие в аккредитованных организациях сферы IT-технологий и студенты и учащиеся очной формы обучения в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по программам среднего профессионального образования, а также высшего образования. Это право есть также у беженцев и признанных вынужденными переселенцами.
Подготовка к осеннему призыву
Призывникам следует заранее подготовиться к медицинскому освидетельствованию, собрав необходимые медицинские документы. Если есть право на отсрочку, нужно заранее подготовить соответствующие документы для подтверждения своего статуса.
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