Происшествия Главу дагестанского города задержали за крупную взятку 01 октября 2024 в 12:06 Размер текста - 17 + Главу Избербаша Магомеда Исакова задержали за взятку в 3,9 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава города Избербаша (Дагестан) Магомед Исаков был задержан за крупную взятку в размере почти четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР. «Глава Избербаша задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Следственного комитета. Ранее журналисты писали, что глава был задержан силовиками. До этого в Республике также задержали группу людей. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Операция была проведена УМВД, совместно с ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава города Избербаша (Дагестан) Магомед Исаков был задержан за крупную взятку в размере почти четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР. «Глава Избербаша задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Следственного комитета. Ранее журналисты писали, что глава был задержан силовиками. До этого в Республике также задержали группу людей. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Операция была проведена УМВД, совместно с ФСБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям