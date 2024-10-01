Главу дагестанского города задержали за крупную взятку

Главу Избербаша Магомеда Исакова задержали за взятку в 3,9 миллиона рублей
Глава города Избербаша (Дагестан) Магомед Исаков был задержан за крупную взятку в размере почти четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР.
«Глава Избербаша задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Следственного комитета. Ранее журналисты писали, что глава был задержан силовиками.
До этого в Республике также задержали группу людей. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Операция была проведена УМВД, совместно с ФСБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.