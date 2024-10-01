Главу дагестанского города задержали за крупную взятку

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Главу Избербаша Магомеда Исакова задержали за взятку в 3,9 миллиона рублей Фото:

Глава города Избербаша (Дагестан) Магомед Исаков был задержан за крупную взятку в размере почти четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР.

«Глава Избербаша задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Следственного комитета. Ранее журналисты писали, что глава был задержан силовиками.

До этого в Республике также задержали группу людей. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Операция была проведена УМВД, совместно с ФСБ.

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Глава города Избербаша (Дагестан) Магомед Исаков был задержан за крупную взятку в размере почти четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в СКР. «Глава Избербаша задержан за получение взятки в размере 3,9 млн рублей от застройщика», — передает ТАСС, ссылаясь на сообщение Следственного комитета. Ранее журналисты писали, что глава был задержан силовиками. До этого в Республике также задержали группу людей. Их подозревают в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Операция была проведена УМВД, совместно с ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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