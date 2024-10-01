Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России

Певец Валерий Леонтьев решил вернуться на сцену в России. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе композитора Игоря Крутого, певец планирует выступить на юбилейных вечерах Крутого в ноябре в Москве.
Валерий Леонтьев в последнее время совсем пропал из вида. После начала пандемии легендарный певец не дал ни одного сольного концерта. В начале нынешнего года Валерий Яковлевич и вовсе заявил, что решил уйти со сцены. При этом в отличие от своих звездных коллег, которые привыкли зарабатывать целые состояния на прощаниях, Леонтьев сразу объявил, что в тур отправляться не планирует. Мол, уходит тихо: «без слез и соплей». По словам Валерия Яковлевича, решение об уходе со сцены стало осознанным. Артист заявил, что жанр, в котором он работает, не терпит дряхлости.
Решение Леонтьева стало для многих его звездных коллег большим потрясением. Больше всего по поводу ухода «Казановы» со сцены сокрушалась его давняя подруга Азиза. Исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» заявила: уход Леонтьева — большая потеря для эстрады и его никто не сможет заменить.
«Валера — уникальный человек и артист, — заявила певица. — Но мы должны уважать его решение».
Сам певец после этого не делал никаких заявлений. «Валерий Яковлевич сегодня живёт той жизнью, о которой всегда мечтал и которой он заслуживает, как никто другой, — пояснили в окружении артиста. — Он на протяжении 50 лет целиком и полностью отдавал себя профессии. Гастроли, съёмки бесконечные переезды — это все отнимает немало сил. Сейчас же он посвящает время себе. Леонтьев большую часть времени проводит здесь, в Москве: много читает, смотрит любимые фильмы, естественно, занимается спортом... Он живет той жизнью, о которой мечтал».
Впрочем, время затворничества для Леонтьева подходит к концу. Как стало известно корреспондентам URA.RU, в ближайшее время поклонники смогут вновь увидеть легендарного «Казанову» на сцене. Валерий Яковлевич планирует выступить на юбилейных вечерах Игоря Крутого, которые пройдут в ноябре в Москве. Напомним, что Крутой в свое время написал Леонтьеву немало ярких хитов: «Акула из Гонолулу», «Сокровища Чёрного моря», «Я позабыл твоё лицо»...
«Да, Валерий Яковлевич действительно выйдет на сцену в юбилейных вечерах маэстро», — подтвердили в пресс-службе Игоря Крутого.
Детали возвращения на сцену Леонтьев держит в строжайшем секрете. Впрочем, зная Валерия Яковлевича, можно не сомневаться, что оно окажется феерическим.
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