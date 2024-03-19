Чем сейчас занимается отказавшийся от выступлений Леонтьев: артисту исполнилось 75 лет

Леонтьев объявил о завершении карьеры

19 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Леонтьев объявил о своем уходе со сцены Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Российский певец и композитор Валерий Леонтьев, чье имя неразрывно связано с золотой эпохой российской эстрады, отмечает свой 75-летний юбилей. Этот день стал поводом не только вспомнить яркие моменты его карьеры, но и узнать, чем занимается артист сегодня, ведь он уже давно не выступает на российских сценах и предпочитает жить вдали от публичности. Подробности о жизни артиста — в материале URA.RU. Путь к популярности Валерий Леонтьев родился в Республике Коми в семье оленеводов. Пройдя через различные профессии, от оператора на молочном заводе до лаборанта в НИИ, он добился первых творческих успехов. Его талант был признан не только в СССР, но и за рубежом, где его сравнивали с Миком Джаггером за уникальную харизму и экспрессию. «Сияющий луч»: эпатаж и стиль Леонтьев всегда выделялся на фоне других артистов своим неординарным стилем. Он сам создавал свои образы, которые стали визитной карточкой певца. Например, его выступление на «Песне года — 91» в бордовых лосинах и футболке в сетку до сих пор остается одним из самых обсуждаемых. С начала 90-х артист начал менять свое тело с помощью пластических операций. Не все они прошли удачно: после подтяжки век певец долгое время не мог полностью открыть глаза. Личная жизнь Личная жизнь Леонтьева остается предметом интереса для многих. Он женился на Людмиле Исакович спустя 26 лет отношений. Сегодня пара не имеет детей и живет на две страны: Валерий часто бывает в США, где его жена работает грумером для собак. Где сейчас находится Валерий Леонтьев С начала 2022 года артист ушел с российских сцен и перестал участвовать в известных мероприятиях. Последний раз публика видела Леонтьева на телепроекте «Голос. 60+» и «Песне года». После этого он улетел к жене в Майами и больше не выступал публично. Согласно неподтвержденной информации, для возвращения на большую сцену артист выдвинул ряд условий, однако официальных заявлений от него не последовало. Выступления за границей Несмотря на отказ от концертов в России, Леонтьев продолжает выступать на частных корпоративах за рубежом. Стоимость таких выступлений начинается от 100 тысяч долларов. Обсуждается, что причиной отказа от активной концертной деятельности стал возраст артиста и сложности подготовки к шоу. Возвращение в Россию 19 марта стало известно, что Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне своего юбилея. Директор артиста Борис Чигирев сказал, что певец не хочет никаких активностей, поэтому не будет давать концерты и участвовать в интервью. Позднее музыкант объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей. Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец и композитор Валерий Леонтьев, чье имя неразрывно связано с золотой эпохой российской эстрады, отмечает свой 75-летний юбилей. Этот день стал поводом не только вспомнить яркие моменты его карьеры, но и узнать, чем занимается артист сегодня, ведь он уже давно не выступает на российских сценах и предпочитает жить вдали от публичности. Подробности о жизни артиста — в материале URA.RU. Валерий Леонтьев родился в Республике Коми в семье оленеводов. Пройдя через различные профессии, от оператора на молочном заводе до лаборанта в НИИ, он добился первых творческих успехов. Его талант был признан не только в СССР, но и за рубежом, где его сравнивали с Миком Джаггером за уникальную харизму и экспрессию. Леонтьев всегда выделялся на фоне других артистов своим неординарным стилем. Он сам создавал свои образы, которые стали визитной карточкой певца. Например, его выступление на «Песне года — 91» в бордовых лосинах и футболке в сетку до сих пор остается одним из самых обсуждаемых. С начала 90-х артист начал менять свое тело с помощью пластических операций. Не все они прошли удачно: после подтяжки век певец долгое время не мог полностью открыть глаза. Личная жизнь Леонтьева остается предметом интереса для многих. Он женился на Людмиле Исакович спустя 26 лет отношений. Сегодня пара не имеет детей и живет на две страны: Валерий часто бывает в США, где его жена работает грумером для собак. С начала 2022 года артист ушел с российских сцен и перестал участвовать в известных мероприятиях. Последний раз публика видела Леонтьева на телепроекте «Голос. 60+» и «Песне года». После этого он улетел к жене в Майами и больше не выступал публично. Согласно неподтвержденной информации, для возвращения на большую сцену артист выдвинул ряд условий, однако официальных заявлений от него не последовало. Несмотря на отказ от концертов в России, Леонтьев продолжает выступать на частных корпоративах за рубежом. Стоимость таких выступлений начинается от 100 тысяч долларов. Обсуждается, что причиной отказа от активной концертной деятельности стал возраст артиста и сложности подготовки к шоу. 19 марта стало известно, что Леонтьев тайно вернулся в Россию накануне своего юбилея. Директор артиста Борис Чигирев сказал, что певец не хочет никаких активностей, поэтому не будет давать концерты и участвовать в интервью. Позднее музыкант объявил о своем уходе со сцены. Певец будет отмечать свой юбилейный день рождения в узком кругу друзей. Он также поблагодарил всех, кто отправлял ему поздравления в интернете.