FT: сейчас Киев в большей степени готов обсуждать прекращение огня

01 октября 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

На Украине в большей степени готовы прекратить огонь в зонах СВО Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готов в большей степени к переговорам с Россией о прекращении огня. Об этом сообщили европейские дипломаты, которые присутствовали на Генассамблее ООН. «Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По словам европейских чиновников, полгода назад подобные разговоры на Украине были запрещены, о прекращении огня не было и речи. Однако после поездки главы МИД Украины Андрея Сибиги в США стало понятно, что позиция Киева изменилась. Американские политики отметили, что Сигиба более прагматично смотрит на вопрос о возможном отказе от территорий в пользу России. Ранее советники главы Украины и законодатели сообщили, что Киев готов прекратить огонь при условии, если ВС РФ повторно не станет вводить войска на территорию страны. Они подчеркнули, что любое другое соглашение не будет способствовать будущему Украины и не отдаст должное жертвам конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев готов в большей степени к переговорам с Россией о прекращении огня. Об этом сообщили европейские дипломаты, которые присутствовали на Генассамблее ООН. «Со стороны украинских чиновников больше открытости к обсуждению возможности согласовать прекращение огня», — пишет газета Financial Times со ссылкой на политиков. По словам европейских чиновников, полгода назад подобные разговоры на Украине были запрещены, о прекращении огня не было и речи. Однако после поездки главы МИД Украины Андрея Сибиги в США стало понятно, что позиция Киева изменилась. Американские политики отметили, что Сигиба более прагматично смотрит на вопрос о возможном отказе от территорий в пользу России. Ранее советники главы Украины и законодатели сообщили, что Киев готов прекратить огонь при условии, если ВС РФ повторно не станет вводить войска на территорию страны. Они подчеркнули, что любое другое соглашение не будет способствовать будущему Украины и не отдаст должное жертвам конфликта.