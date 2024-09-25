Киев выдвинул условие для прекращения огневых атак на Россию, сообщили советники главы Украины и законодатели. Остановка боевых действий возможна только при условии подрыва способности РФ к повторному вводу войск на Украину.
«Киев согласится на прекращение огня с Россией только в том случае, если способность России снова ввести войска в страну будет подорвана», — сообщает Associated Press, передает «Лента.ру». Они подчеркнули, что любое другое соглашение не будет способствовать будущему Украины и не отдаст должное жертвам конфликта.
По информации AP, украинское руководство отклонило мирные предложения от Китая и Индии, рассматривая их как временную меру, которая лишь приостановит боевые действия. Советник президента Владимира Зеленского, пожелавший остаться неизвестным, выразил мнение, что такие предложения могут привести к «заморозке» конфликта без решения основных проблем.
Ранее Владимир Зеленский выразил мнение, что конфликт не поддается решению путем переговоров, и это было заявлено им на заседании Совета безопасности ООН. Зеленский убежден, что Россия может быть вынуждена к миру только через действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует условий для проведения переговоров между РФ и Украиной. По его словам, Россия не видит оснований для начала мирных переговоров, и это является официальной позицией Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также подтвердил, что не предвидится мирных переговоров с Украиной в свете событий в Курской области.
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