Чиновницу мэрии Перми Ирину Чиркову не выпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Перми отказал начальнице управления капстроительства мэрии краевой столицы Ирине Чирковой в домашнем аресте. Чиновница останется в СИЗО до 7 декабря.
«Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала защите начальницы УКС Перми Ирине Чирковой в домашнем аресте. Мера пресечения в виде содержания в СИЗО продлена на полтора месяца», — сообщает Properm.
Ирину Чиркову обвиняют в получении 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В августе 2024 года Чиркова и Миков были задержаны.
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