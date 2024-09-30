30 сентября 2024

Чиновницу мэрии Перми Ирину Чиркову не выпустили из СИЗО

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Мера пресечения пермской чиновнице судом продлена на полтора месяца
Мера пресечения пермской чиновнице судом продлена на полтора месяца Фото:

Дзержинский районный суд Перми отказал начальнице управления капстроительства мэрии краевой столицы Ирине Чирковой в домашнем аресте. Чиновница останется в СИЗО до 7 декабря.

«Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала защите начальницы УКС Перми Ирине Чирковой в домашнем аресте. Мера пресечения в виде содержания в СИЗО продлена на полтора месяца», — сообщает Properm.

Ирину Чиркову обвиняют в получении 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В августе 2024 года Чиркова и Миков были задержаны.

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Дзержинский районный суд Перми отказал начальнице управления капстроительства мэрии краевой столицы Ирине Чирковой в домашнем аресте. Чиновница останется в СИЗО до 7 декабря. «Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала защите начальницы УКС Перми Ирине Чирковой в домашнем аресте. Мера пресечения в виде содержания в СИЗО продлена на полтора месяца», — сообщает Properm. Ирину Чиркову обвиняют в получении 5,5 млн рублей в виде взятки от начальника «Трест №6» Сергея Микова. За эти деньги, по версии следствия, Чиркова согласовала Микову отчетные документы в 2022 году при работах на трех социально-значимых объектах. В августе 2024 года Чиркова и Миков были задержаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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