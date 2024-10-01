Новый генсек НАТО поддержал удары по целям на территории России

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары по целям на территории России

01 октября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Новый генсек НАТО заявил, что Украина имеет право защищаться Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары американским оружием по России, однако признал, что принятие решений лежит лично за каждой страной. Об этом он заявил на онлайн-конфереции НАТО . «Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право. Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники», — сказал он. Трансляция велась на youtube-канале альяса. Также на вопрос, поддерживает ли он лично Украину, Рютте ответил, что «понимает запрос Украины», но «решение остается за отдельными союзниками». Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Он находился на посту генерального секретаря альянса с 2014 года. Теперь его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Все члены альянса поддержали его кандидатуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал удары американским оружием по России, однако признал, что принятие решений лежит лично за каждой страной. Об этом он заявил на онлайн-конфереции НАТО. «Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право. Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники», — сказал он. Трансляция велась на youtube-канале альяса. Также на вопрос, поддерживает ли он лично Украину, Рютте ответил, что «понимает запрос Украины», но «решение остается за отдельными союзниками». Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Он находился на посту генерального секретаря альянса с 2014 года. Теперь его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Все члены альянса поддержали его кандидатуру.