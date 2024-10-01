Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО

01 октября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Столтенберг ушел с поста генсека НАТО 1 октября Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально покинул свой пост 1 октября. Об этом стало известно по итогу конференции в штаб-квартире НАТО. Новость по теме Главный противник России меняет лидера впервые за 10 лет: стоит ли ждать перемен после отставки Столтенберга Состоялась церемония передачи мандата. «НАТО оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер, и для ее координации создан специальный штаб», — заявил Столтенберг. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического альянса. Столтенберг находился на посту генерального секретаря НАТО с 2014 года. Дольше него эту должность занимал только Йозеф Лунс, который руководил военным блоком 13 лет. За время своего руководства Столтенбергу четыре раза продляли срок полномочий, последний раз — в июле 2023 года. Его место займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали все члены альянса. Что известно о новом генсеке НАТО — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально покинул свой пост 1 октября. Об этом стало известно по итогу конференции в штаб-квартире НАТО. Состоялась церемония передачи мандата. «НАТО оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер, и для ее координации создан специальный штаб», — заявил Столтенберг. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического альянса. Столтенберг находился на посту генерального секретаря НАТО с 2014 года. Дольше него эту должность занимал только Йозеф Лунс, который руководил военным блоком 13 лет. За время своего руководства Столтенбергу четыре раза продляли срок полномочий, последний раз — в июле 2023 года. Его место займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали все члены альянса. Что известно о новом генсеке НАТО — в материале URA.RU.