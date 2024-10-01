Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО

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НАТО. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг ушел с поста генсека НАТО 1 октября Фото:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально покинул свой пост 1 октября. Об этом стало известно по итогу конференции в штаб-квартире НАТО.

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Состоялась церемония передачи мандата. «НАТО оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер, и для ее координации создан специальный штаб», — заявил Столтенберг. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического альянса.

Столтенберг находился на посту генерального секретаря НАТО с 2014 года. Дольше него эту должность занимал только Йозеф Лунс, который руководил военным блоком 13 лет. За время своего руководства Столтенбергу четыре раза продляли срок полномочий, последний раз — в июле 2023 года. Его место займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали все члены альянса. Что известно о новом генсеке НАТО — в материале URA.RU.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально покинул свой пост 1 октября. Об этом стало известно по итогу конференции в штаб-квартире НАТО. Состоялась церемония передачи мандата. «НАТО оказывала лишь незначительную поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит масштабный характер, и для ее координации создан специальный штаб», — заявил Столтенберг. Трансляция церемонии ведется на сайте Североатлантического альянса. Столтенберг находился на посту генерального секретаря НАТО с 2014 года. Дольше него эту должность занимал только Йозеф Лунс, который руководил военным блоком 13 лет. За время своего руководства Столтенбергу четыре раза продляли срок полномочий, последний раз — в июле 2023 года. Его место займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его кандидатуру поддержали все члены альянса. Что известно о новом генсеке НАТО — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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