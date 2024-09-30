Следователи ХМАО подключились к ЧП, где дети толпой избили сверстника

Следственный комитет Сургута по поручению главы ведомства Михаила Мокшина начал проверку после ЧП, где группа подростков избила сверстника в парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению руководителя следственного управления Михаила Викторовича Мокшина следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка по данному сообщению. В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливаются личности всех участников конфликта», — сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника якобы из-за того, что он оскорбил их знакомую девочку. Полиция устанавливает участников конфликта.
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