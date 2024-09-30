30 сентября 2024

Следователи ХМАО подключились к ЧП, где дети толпой избили сверстника

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи устанавливают подростков, которые толпой избили сверстника
Следователи устанавливают подростков, которые толпой избили сверстника Фото:

Следственный комитет Сургута по поручению главы ведомства Михаила Мокшина начал проверку после ЧП, где группа подростков избила сверстника в парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя следственного управления Михаила Викторовича Мокшина следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка по данному сообщению. В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливаются личности всех участников конфликта», — сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника якобы из-за того, что он оскорбил их знакомую девочку. Полиция устанавливает участников конфликта.

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Следственный комитет Сургута по поручению главы ведомства Михаила Мокшина начал проверку после ЧП, где группа подростков избила сверстника в парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению руководителя следственного управления Михаила Викторовича Мокшина следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка по данному сообщению. В настоящее время во взаимодействии с сотрудниками полиции устанавливаются личности всех участников конфликта», — сообщает пресс-служба Следственного комитета ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте группа подростков избила сверстника якобы из-за того, что он оскорбил их знакомую девочку. Полиция устанавливает участников конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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