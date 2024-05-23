Куйвашев вывез замов и 10 министров к мэру, которого разносил

… и сменил гнев на милость. А также раздал ирбитчанам обещаний на 19 млрд рублей. Фото

23 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Много говорили про 400-летие Ирбита в 2031 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очередное заседание свердловского правительства прошло в необычном формате. Губернатор Евгений Куйвашев вместе с членами кабмина отправился Ирбит, главу которого Николая Юдина недавно жестко раскритиковал. Ключевыми темами повестки стали отчет местного главы о развитии города и подготовке к масштабному празднованию 400-летия Ирбита в 2031 году. А после заседания Куйвашев пообщался с местными жителями и в беседе с ними Юдина уже хвалил. За поездкой губернатора следил корреспондент URA.RU. В последний раз стольких статусных чиновников в Ирбите видели в апреле 2016 года. В день, когда у главы свердловского МУГИСО Алексея Пьянкова как раз были обыски, здесь прошло выездное заседание правительства. Бывший тогда премьером Денис Паслер тему комментировать отказался, хотя у чиновников это был главный повод для перешептываний. Евгений Куйвашев с главой Ирбита Николаем Юдиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новое выездное заседание в Ирбите Куйвашев анонсировал 17 апреля — на собрании с главами муниципалитетов. Там же он разнес не только Юдина, но и главу Ирбитского округа Алексея Никифорова — за низкую загруженность построенного в 2023 году за 250 млн рублей ФОКа «Олимпиец». «Живете проектами и не используете то, что уже есть. Раз так, за деньгами больше не приходите», — пересказывал тогда слова Куйвашева источник агентства. Однако в программе рабочей поездки губернатора проблемного ФОКа не оказалось. Вместо него главе региона и журналистам показали обновленный Бульвар Победы, где в начале мая — как раз в сильные снегопады — зажгли Вечный огонь, за частичкой которого специально ездили в Волгоград. Вторая локация — местный «Пассаж», объект культурного наследия. Последние несколько лет его реставрировали на деньги, выделенные по поручению Куйвашева. Еще одна площадка, где побывала делегация — обновленный детский лагерь «Салют». Летняя оздоровительная кампания — вторая главная тема выездного заседания. В отличие от прошлого на это журналистов не пустили. Новость по теме Куйвашев заявил URA.RU, что слухи о его отставке — «умышленная волна» Хотя повестка обещала быть насыщенной — о готовности к летней оздоровительной кампании как раз докладывал «социальный» замгубернатора Павел Креков. Первый замгубернатора Алексей Шмыков в списке выступающих заялен не был, но участие в заседании принимал. Глава Ирбита отчитался о социально-экономическом развитии города и подготовке к юбилею. С докладами также выступили министры — Юрий Биктуганов (минобразование), Андрей Злоказов (соцполитика), Руслан Садыков (экономика), Анна Кузнецова (агропром), Андрей Карлов (здравоохранение), Светлана Учайкина (культура), Николай Смирнов (ЖКХ), Вадим Третьяков (мининвест), от минцифры и минтранса — исполняющие обязанности глав Роман Маточкин и Денис Чегаев. Последнего Куйвашев выделил особо. «Мне пообещал министр транспорта, что к ярмарке (9 — 11 августа) запустят реглярную „Ласточку“ [из Екатеринбурга в Ирбит]. Пусть попробует не сделать…», — с улыбкой погрозил Куйвашев, обсуждая с местными жителями, уже после заседания, перспективы города. Раньше звучали другие сроки запуска скоростных электричек — 2031 год. Регулярная «Ласточка» — не единственное, что пообещал ирбитчанам губернатор. Всего в ближайшие 7,5 лет на развитие Ирбита потратят больше 19 млрд рублей. «Дали ряд поручений. Скоро выйдет протокол с более детальным разъяснением тех видов работ, которые необходимо сделать. Это развитие транспортной, инженерной инфраструктур, [будет] создана арт-резиденция… Ирбит — это уникальный город сам по себе с большим количеством памятников историко-культурного наследия. Здесь находится самая большая коллекция гравюр и, безусловно, нужно создать условия, чтобы сюда приезжали не только туристы, но и специалисты, которые увлекаются этим. Все это обсудили [на заседании], это огромная работа, но мы обязательно ее выполним», — пообещал Куйвашев. Ирбитчане интересовались не только будущим города, но и самого губернатора — остается ли он в регионе? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдохновленные его словами местные жители в ответ благодарили — и за «Ласточку», которой пока нет, и за медиаэкран, подаренный меценатом-бизнесменом Андреем Симановским («мы теперь как большой город»), и за новый Бульвар Победы, жали руки, фотографировались. Губернатор, скромничая, заявил, что не хочет набрасывать на себя пух, и реабилитировал репутацию Николая Юдина. «И глава у вас молодец, и депутаты работают», — отметил он. Впрочем, Юдин позднее, общаясь с журналистами, проговорился: «Нам здесь кажется, что город динамично развивается. На самом деле, Евгений Владимирович сказал [на закрытом совещании], что медленно, „плохо работаете“. Поэтому работы много еще предстоит». Куйвашев возразил: «Ну, я уж не так сказал. Не плохо, просто побыстрее надо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очередное заседание свердловского правительства прошло в необычном формате. Губернатор Евгений Куйвашев вместе с членами кабмина отправился Ирбит, главу которого Николая Юдина недавно жестко раскритиковал. Ключевыми темами повестки стали отчет местного главы о развитии города и подготовке к масштабному празднованию 400-летия Ирбита в 2031 году. А после заседания Куйвашев пообщался с местными жителями и в беседе с ними Юдина уже хвалил. За поездкой губернатора следил корреспондент URA.RU. В последний раз стольких статусных чиновников в Ирбите видели в апреле 2016 года. В день, когда у главы свердловского МУГИСО Алексея Пьянкова как раз были обыски, здесь прошло выездное заседание правительства. Бывший тогда премьером Денис Паслер тему комментировать отказался, хотя у чиновников это был главный повод для перешептываний. Новое выездное заседание в Ирбите Куйвашев анонсировал 17 апреля — на собрании с главами муниципалитетов. Там же он разнес не только Юдина, но и главу Ирбитского округа Алексея Никифорова — за низкую загруженность построенного в 2023 году за 250 млн рублей ФОКа «Олимпиец». «Живете проектами и не используете то, что уже есть. Раз так, за деньгами больше не приходите», — пересказывал тогда слова Куйвашева источник агентства. Однако в программе рабочей поездки губернатора проблемного ФОКа не оказалось. Вместо него главе региона и журналистам показали обновленный Бульвар Победы, где в начале мая — как раз в сильные снегопады — зажгли Вечный огонь, за частичкой которого специально ездили в Волгоград. Вторая локация — местный «Пассаж», объект культурного наследия. Последние несколько лет его реставрировали на деньги, выделенные по поручению Куйвашева. Еще одна площадка, где побывала делегация — обновленный детский лагерь «Салют». Хотя повестка обещала быть насыщенной — о готовности к летней оздоровительной кампании как раз докладывал «социальный» замгубернатора Павел Креков. Первый замгубернатора Алексей Шмыков в списке выступающих заялен не был, но участие в заседании принимал. Глава Ирбита отчитался о социально-экономическом развитии города и подготовке к юбилею. С докладами также выступили министры — Юрий Биктуганов (минобразование), Андрей Злоказов (соцполитика), Руслан Садыков (экономика), Анна Кузнецова (агропром), Андрей Карлов (здравоохранение), Светлана Учайкина (культура), Николай Смирнов (ЖКХ), Вадим Третьяков (мининвест), от минцифры и минтранса — исполняющие обязанности глав Роман Маточкин и Денис Чегаев. Последнего Куйвашев выделил особо. «Мне пообещал министр транспорта, что к ярмарке (9 — 11 августа) запустят реглярную „Ласточку“ [из Екатеринбурга в Ирбит]. Пусть попробует не сделать…», — с улыбкой погрозил Куйвашев, обсуждая с местными жителями, уже после заседания, перспективы города. Раньше звучали другие сроки запуска скоростных электричек — 2031 год. Регулярная «Ласточка» — не единственное, что пообещал ирбитчанам губернатор. Всего в ближайшие 7,5 лет на развитие Ирбита потратят больше 19 млрд рублей. «Дали ряд поручений. Скоро выйдет протокол с более детальным разъяснением тех видов работ, которые необходимо сделать. Это развитие транспортной, инженерной инфраструктур, [будет] создана арт-резиденция… Ирбит — это уникальный город сам по себе с большим количеством памятников историко-культурного наследия. Здесь находится самая большая коллекция гравюр и, безусловно, нужно создать условия, чтобы сюда приезжали не только туристы, но и специалисты, которые увлекаются этим. Все это обсудили [на заседании], это огромная работа, но мы обязательно ее выполним», — пообещал Куйвашев. Вдохновленные его словами местные жители в ответ благодарили — и за «Ласточку», которой пока нет, и за медиаэкран, подаренный меценатом-бизнесменом Андреем Симановским («мы теперь как большой город»), и за новый Бульвар Победы, жали руки, фотографировались. Губернатор, скромничая, заявил, что не хочет набрасывать на себя пух, и реабилитировал репутацию Николая Юдина. «И глава у вас молодец, и депутаты работают», — отметил он. Впрочем, Юдин позднее, общаясь с журналистами, проговорился: «Нам здесь кажется, что город динамично развивается. На самом деле, Евгений Владимирович сказал [на закрытом совещании], что медленно, „плохо работаете“. Поэтому работы много еще предстоит». Куйвашев возразил: «Ну, я уж не так сказал. Не плохо, просто побыстрее надо».