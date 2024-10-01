В Челябинской области заболеваемость ОРВИ еженедельно растет на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Число пациентов с ОРВИ в Челябинской области еженедельно растет на 20%
Число пациентов с ОРВИ в Челябинской области еженедельно растет на 20% Фото:

В Челябинской области еженедельный рост заболеваемости ОРВИ с начала осени составит 20%. Об этом URA.RU 1 октября сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

«Еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ в сентябре составляет около 20%. Сезонный подъем ОРВИ, связан преимущественно с риновирусами, парагриппом, коронавирусами, бокавирусами, метапневмовирусами», — сообщила URA.RU Лучинина.

Рост заболеваемости респираторными инфекциями в регионе наблюдается с августа. По данным на 26 сентября, карантин введен в 545 классах 149 школ. Врио главного санврача региона Владимир Ефремов подписал распоряжение о специальных мерах из-за повышения заболеваемости. Пик заболеваемости медики прогнозируют в октябре.

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В Челябинской области еженедельный рост заболеваемости ОРВИ с начала осени составит 20%. Об этом URA.RU 1 октября сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина. «Еженедельный прирост заболеваемости ОРВИ в сентябре составляет около 20%. Сезонный подъем ОРВИ, связан преимущественно с риновирусами, парагриппом, коронавирусами, бокавирусами, метапневмовирусами», — сообщила URA.RU Лучинина. Рост заболеваемости респираторными инфекциями в регионе наблюдается с августа. По данным на 26 сентября, карантин введен в 545 классах 149 школ. Врио главного санврача региона Владимир Ефремов подписал распоряжение о специальных мерах из-за повышения заболеваемости. Пик заболеваемости медики прогнозируют в октябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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