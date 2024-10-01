Российские войска взяли Угледар и подняли флаг в нескольких районах города

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ВС РФ уничтожают оставшиеся украинские силы в Угледаре
ВС РФ уничтожают оставшиеся украинские силы в Угледаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные почти полностью контролируют Угледар в ДНР. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Об этом сообщают военкоры.

«Угледар практически взят, идет активная зачистка», — сообщают военкоры «Русской весны». Там добавили, что российский флаг поднят в разных частях города. Украинские войска почти полностью отступили. Морская пехота и мотострелки закрепили контроль, организованного сопротивления нет.

Некоторые украинские бойцы пытаются покинуть город, но многие уничтожены. В центре и на севере остаются заблокированные украинские подразделения, которые еще сопротивляются, передали в telegram-канале.

Потери ВСУ в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к городу усеяны трупами украинских военных. Город штурмуется с трех сторон, выход из него пешком невозможен из-за обстрелов. ВСУ испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и топлива.

Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что освобождение Угледара «можно считать свершившимся фактом», но предстоит его полная зачистка. Это может привести к увеличению давления на последнюю линию обороны ВСУ в районе Богоявленки-Новоукраинки. При этом, по мнению экспертов, обвала фронта после Угледара ожидать не стоит, так как ВСУ заранее создали оборонительный рубеж на этом направлении.

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Российские военные почти полностью контролируют Угледар в ДНР. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Об этом сообщают военкоры. «Угледар практически взят, идет активная зачистка», — сообщают военкоры «Русской весны». Там добавили, что российский флаг поднят в разных частях города. Украинские войска почти полностью отступили. Морская пехота и мотострелки закрепили контроль, организованного сопротивления нет. Некоторые украинские бойцы пытаются покинуть город, но многие уничтожены. В центре и на севере остаются заблокированные украинские подразделения, которые еще сопротивляются, передали в telegram-канале. Потери ВСУ в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к городу усеяны трупами украинских военных. Город штурмуется с трех сторон, выход из него пешком невозможен из-за обстрелов. ВСУ испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и топлива. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что освобождение Угледара «можно считать свершившимся фактом», но предстоит его полная зачистка. Это может привести к увеличению давления на последнюю линию обороны ВСУ в районе Богоявленки-Новоукраинки. При этом, по мнению экспертов, обвала фронта после Угледара ожидать не стоит, так как ВСУ заранее создали оборонительный рубеж на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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