Российские войска взяли Угледар и подняли флаг в нескольких районах города

Российские военные почти полностью контролируют Угледар в ДНР. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Об этом сообщают военкоры.
«Угледар практически взят, идет активная зачистка», — сообщают военкоры «Русской весны». Там добавили, что российский флаг поднят в разных частях города. Украинские войска почти полностью отступили. Морская пехота и мотострелки закрепили контроль, организованного сопротивления нет.
Некоторые украинские бойцы пытаются покинуть город, но многие уничтожены. В центре и на севере остаются заблокированные украинские подразделения, которые еще сопротивляются, передали в telegram-канале.
Потери ВСУ в Угледаре огромны. Многие солдаты погибают, пытаясь бежать из города. Подъезды к городу усеяны трупами украинских военных. Город штурмуется с трех сторон, выход из него пешком невозможен из-за обстрелов. ВСУ испытывают нехватку продовольствия, боеприпасов и топлива.
Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что освобождение Угледара «можно считать свершившимся фактом», но предстоит его полная зачистка. Это может привести к увеличению давления на последнюю линию обороны ВСУ в районе Богоявленки-Новоукраинки. При этом, по мнению экспертов, обвала фронта после Угледара ожидать не стоит, так как ВСУ заранее создали оборонительный рубеж на этом направлении.
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