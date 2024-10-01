Урал живет без полпреда Путина рекордно долго

Артем Жога станет представителем президента в УрФО в начале октября

01 октября 2024 в 07:42 Размер текста - 17 +

«Хозяина» во дворце на улице Добролюбова нет уже почти неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Седьмой день Урал живет без полпреда президента РФ, столь длительных пауз еще не было. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Кресло куратора регионов УрФО освободилось 24 сентября. Работавший полпредом с ноября 2020 года Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». Ожидалось, что сразу после отставки Якушева глава государства Владимир Путин назначит его сменщика. Им называют спикера парламента ДНР Артема Жогу (первым его фамилию назвало URA.RU — еще 18 сентября). В екатеринбургском истеблишменте курсируют слухи, что Жога еще 24 июня прошел последние согласования в Кремле и перед обнародованием указа встретится с Путиным очно. Но беседа якобы сорвалась в самый последний момент, ее отложили. Новость по теме Будущий полпред в УрФО впервые за несколько дней вышел в свет — на Красной площади В 2018-м и 2020 годах отставки и назначения полпредов в УрФО Путин проводил день-в-день, с разницей в несколько часов. Самое длительное безвластие в округе устанавливалось в 2008-м. 2 декабря умер Петр Латышев, бывший полпредом с момента основания этого института в 2000 году. Нового полпреда — Николая Винниченко — Путин назначил 8 декабря. По словам источника URA.RU, близкого к свердловскому правительству, Жогу ожидают в Екатеринбурге (где располагается штаб-квартира полпреда) в первых числах октября. Сам он в комментариях журналистам грядущее назначение не подтверждал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой день Урал живет без полпреда президента РФ, столь длительных пауз еще не было. Внимание на это обратил корреспондент URA.RU. Кресло куратора регионов УрФО освободилось 24 сентября. Работавший полпредом с ноября 2020 года Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». Ожидалось, что сразу после отставки Якушева глава государства Владимир Путин назначит его сменщика. Им называют спикера парламента ДНР Артема Жогу (первым его фамилию назвало URA.RU — еще 18 сентября). В екатеринбургском истеблишменте курсируют слухи, что Жога еще 24 июня прошел последние согласования в Кремле и перед обнародованием указа встретится с Путиным очно. Но беседа якобы сорвалась в самый последний момент, ее отложили. В 2018-м и 2020 годах отставки и назначения полпредов в УрФО Путин проводил день-в-день, с разницей в несколько часов. Самое длительное безвластие в округе устанавливалось в 2008-м. 2 декабря умер Петр Латышев, бывший полпредом с момента основания этого института в 2000 году. Нового полпреда — Николая Винниченко — Путин назначил 8 декабря. По словам источника URA.RU, близкого к свердловскому правительству, Жогу ожидают в Екатеринбурге (где располагается штаб-квартира полпреда) в первых числах октября. Сам он в комментариях журналистам грядущее назначение не подтверждал.