Первые взрывы после начала ракетной атаки Ирана прогремели в Тель-Авиве

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Первые взрывы после иранской ракетной атаки прогремели Тель-Авиве
Первые взрывы после иранской ракетной атаки прогремели Тель-Авиве Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Первые взрывы после начала ракетной атаки со стороны Ирана прогремели в Тель-Авиве и его окрестностях. Израильское издание Ynet сообщает, что одна из ракет ударила по жилому дому на севере города. Кроме Тель-Авива, ракеты также падали в районах Негев и Шарон. Информации о погибших пока нет.

«Взрывы также произошли в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон и Беершева», — пишет Jerusalem Post. Генеральный директор агентства скорой помощи Эли Дин сообщил, что пока можно говорить о трех легкораненых в результате падения ракеты в Тель-Авиве. 

Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. По информации агентства Tasnim, иранские снаряды удалили по газовым платформам близ израильского Ашкелона. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.

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Первые взрывы после начала ракетной атаки со стороны Ирана прогремели в Тель-Авиве и его окрестностях. Израильское издание Ynet сообщает, что одна из ракет ударила по жилому дому на севере города. Кроме Тель-Авива, ракеты также падали в районах Негев и Шарон. Информации о погибших пока нет. «Взрывы также произошли в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон и Беершева», — пишет Jerusalem Post. Генеральный директор агентства скорой помощи Эли Дин сообщил, что пока можно говорить о трех легкораненых в результате падения ракеты в Тель-Авиве.  Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. По информации агентства Tasnim, иранские снаряды удалили по газовым платформам близ израильского Ашкелона. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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