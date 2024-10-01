Первые взрывы после начала ракетной атаки со стороны Ирана прогремели в Тель-Авиве и его окрестностях. Израильское издание Ynet сообщает, что одна из ракет ударила по жилому дому на севере города. Кроме Тель-Авива, ракеты также падали в районах Негев и Шарон. Информации о погибших пока нет.
«Взрывы также произошли в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон и Беершева», — пишет Jerusalem Post. Генеральный директор агентства скорой помощи Эли Дин сообщил, что пока можно говорить о трех легкораненых в результате падения ракеты в Тель-Авиве.
Ранее Иран выпустил по Израилю более 400 ракет. По информации агентства Tasnim, иранские снаряды удалили по газовым платформам близ израильского Ашкелона. Подробнее о происшествии — в трансляции URA.RU.
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