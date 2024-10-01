Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

01 октября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Небо над Израилем было закрыто во время атаки Ирана Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Израиль открыл воздушное пространство после атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает N12. Новость по теме Иран атаковал Израиль сотнями ракет: онлайн-трансляция «Воздушное пространство Израиля закрыли и через некоторое время открыли», — сообщает издание. Также официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари добавил, что на данный момент никаких угроз нет. Вечером во вторник, 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 400 баллистических ракет. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль открыл воздушное пространство после атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает N12. «Воздушное пространство Израиля закрыли и через некоторое время открыли», — сообщает издание. Также официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари добавил, что на данный момент никаких угроз нет. Вечером во вторник, 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 400 баллистических ракет. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.