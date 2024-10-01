Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, самолет
Небо над Израилем было закрыто во время атаки Ирана Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Израиль открыл воздушное пространство после атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает N12.

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Иран атаковал Израиль сотнями ракет: онлайн-трансляция

«Воздушное пространство Израиля закрыли и через некоторое время открыли», — сообщает издание. Также официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари добавил, что на данный момент никаких угроз нет.

Вечером во вторник, 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 400 баллистических ракет. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.

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Израиль открыл воздушное пространство после атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает N12. «Воздушное пространство Израиля закрыли и через некоторое время открыли», — сообщает издание. Также официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари добавил, что на данный момент никаких угроз нет. Вечером во вторник, 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 400 баллистических ракет. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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