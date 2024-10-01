Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

Израиль открыл воздушное пространство после атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщает N12.
«Воздушное пространство Израиля закрыли и через некоторое время открыли», — сообщает издание. Также официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари добавил, что на данный момент никаких угроз нет.
Вечером во вторник, 1 октября Иран запустил в сторону Израиля не менее 400 баллистических ракет. Как заявили в Тегеране, это произошло в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, главы «Хезболлы» Хасана Насраллы и находившегося с ним высокопоставленного чиновника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.