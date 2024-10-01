В ходе атаки на Израиль целей достигли 80% ракет

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Иранские ракеты преодолели израильскую систему ПВО Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство.

«По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции.

В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство. «По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции. В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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