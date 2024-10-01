В ходе атаки на Израиль целей достигли 80% ракет

01 октября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Иранские ракеты преодолели израильскую систему ПВО Фото: www.imago-images.de / Global Look Press новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство. «По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции. В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство. «По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции. В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.