В ходе атаки на Израиль целей достигли 80% ракет

Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство.
«По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции.
В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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Почти 80% иранских ракет достигли своих целей в ходе удара по Израилю. Они обошли израильскую систему ПВО, пишет иранское агентство. «По меньшей мере 80% иранских ракет смогли преодолеть израильскую систему противовоздушной обороны и поразить цели на территории еврейского государства», — пишет иранское агентство Fars со ссылкой на источник. Это СМИ управляется Корпусом стражей исламской революции. В сообщении сказано, что это только первая волна ударов. За ней будет следовать вторая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.