Радио ЦАХАЛ: при ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец из Газы

01 октября 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет В результате ракетного удара по Иерихону на Западном берегу погиб один человек. Об этом подтверждает гражданская оборона Палестины. «Падение ракеты в Иерихоне привело к гибели одного человека», — заявляют в гражданской обороне Палестины. Информацию передает РИА Новости. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. В СМИ циркулируют различные данные о количестве ракет, некоторые источники утверждают о 150 выпущенных ракетах. В районе Тель-Авива прогремели взрывы, по предварительным данным, ранения получили два человека, информируют медицинские службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате ракетного удара по Иерихону на Западном берегу погиб один человек. Об этом подтверждает гражданская оборона Палестины. «Падение ракеты в Иерихоне привело к гибели одного человека», — заявляют в гражданской обороне Палестины. Информацию передает РИА Новости. Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. В СМИ циркулируют различные данные о количестве ракет, некоторые источники утверждают о 150 выпущенных ракетах. В районе Тель-Авива прогремели взрывы, по предварительным данным, ранения получили два человека, информируют медицинские службы.