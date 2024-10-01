Радио ЦАХАЛ: при ракетной атаке Ирана по Израилю погиб палестинец из Газы

В результате ракетного удара по Иерихону на Западном берегу погиб один человек. Об этом подтверждает гражданская оборона Палестины.
«Падение ракеты в Иерихоне привело к гибели одного человека», — заявляют в гражданской обороне Палестины. Информацию передает РИА Новости.
Иран осуществил массированный ракетный обстрел Израиля, выпустив около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. В СМИ циркулируют различные данные о количестве ракет, некоторые источники утверждают о 150 выпущенных ракетах. В районе Тель-Авива прогремели взрывы, по предварительным данным, ранения получили два человека, информируют медицинские службы.
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