Tasnim: израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана

01 октября 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Поражены газовые платформы в Ашкелоне Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni. «Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni. «Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360.