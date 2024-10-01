Tasnim: израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана

Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni.
«Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni.
Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360.
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Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni. «Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360.