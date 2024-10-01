01 октября 2024

Tasnim: израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана

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Поражены газовые платформы в Ашкелоне Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni.

«Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni.

Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360.

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Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщает Tasni. «Иранские баллистические ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне, расположенном на юге оккупированной Палестины. Несколько изображений, появившихся в сети, предполагают, что иранские баллистические ракеты нацелились на газовые платформы в городе Ашкелон, расположенном на юге Израиля», — говорится в сообщении Tasni. Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным израильского издания The Jerusalem Post, по территории страны было выпущено около 500 ракет. Сирены воздушной тревоги прозвучали в различных частях страны, что вызвало беспокойство среди населения, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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