Депутат Рады Гончаренко* подтвердил потерю Угледара

02 октября 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли Угледар, который удерживали больше двух лет Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях. «ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат также заявил, что Умеров «должен уйти в отставку». Угледар является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью. Сообщалось, что российские военные почти полностью взяли под контроль Угледар. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Как сообщают военкоры «Русской весны», украинские войска почти полностью отступили. * Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях. «ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат также заявил, что Умеров «должен уйти в отставку». Угледар является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью. Сообщалось, что российские военные почти полностью взяли под контроль Угледар. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Как сообщают военкоры «Русской весны», украинские войска почти полностью отступили. * Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов