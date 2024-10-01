Депутат Рады Гончаренко* подтвердил потерю Угледара

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях.
«ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат также заявил, что Умеров «должен уйти в отставку».
Угледар является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью.
Сообщалось, что российские военные почти полностью взяли под контроль Угледар. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Как сообщают военкоры «Русской весны», украинские войска почти полностью отступили.
* Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.