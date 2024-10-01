01 октября 2024

Депутат Рады Гончаренко* подтвердил потерю Угледара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ.stock, всу, stock
ВСУ потеряли Угледар, который удерживали больше двух лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях.

«ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат также заявил, что Умеров «должен уйти в отставку».

Угледар является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью.

Сообщалось, что российские военные почти полностью взяли под контроль Угледар. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Как сообщают военкоры «Русской весны», украинские войска почти полностью отступили.

* Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Угледар. Об этом он написал в своих соцсетях. «ВСУ потеряли город, который удерживали больше двух лет. Сегодня россияне взяли Угледар. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Позор», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат также заявил, что Умеров «должен уйти в отставку». Угледар является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение города снизит количество обстрелов Еленовки, усилит давление на кураховскую группировку ВСУ и логистические узлы, ведущие к Запорожью. Сообщалось, что российские военные почти полностью взяли под контроль Угледар. Российские флаги были подняты в нескольких районах города. Как сообщают военкоры «Русской весны», украинские войска почти полностью отступили. * Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...