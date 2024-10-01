Израильская армия раскрыла ущерб от иранской атаки

Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Это не демонстративная атака — каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — сказано в пресс-релизе ЦАХАЛ.
Согласно заявлениям военных, системы ПВО смогли перехватить большую часть из 180 выпущенных ракет, что позволило избежать серьезных последствий для населения и инфраструктуры. Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива.
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