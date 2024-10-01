01 октября 2024

Израильская армия раскрыла ущерб от иранской атаки

Израильская армия заявила о минимальном ущербе от иранской атаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Это не демонстративная атака — каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — сказано в пресс-релизе ЦАХАЛ.

Согласно заявлениям военных, системы ПВО смогли перехватить большую часть из 180 выпущенных ракет, что позволило избежать серьезных последствий для населения и инфраструктуры. Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива.

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Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Это не демонстративная атака — каждая ракета несла в себе смерть и сотни килограмм взрывчатки. Благодаря работе систем ПВО, причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны», — сказано в пресс-релизе ЦАХАЛ. Согласно заявлениям военных, системы ПВО смогли перехватить большую часть из 180 выпущенных ракет, что позволило избежать серьезных последствий для населения и инфраструктуры. Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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