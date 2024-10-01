Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

Были поражены три базы под Тель-Авивом
новость из сюжетаИран атаковал Израиль сотнями ракет
Три военные базы неподалеку от Тель-Авива в Израиле попали под ракетную атаку Ирана 1 октября. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«КСИР опубликовал второе заявление после ракетного удара... Он нанес удары по трем военным базам израильского режима недалеко от Тель-Авива», — приводит данные издание Mehr.
Помимо этого, военный аэродром в Израиле был поражен ударом. Всего около 80% ракет достигли своих целей. Подробнее о атаке Ирана на Израиль — в онлайн-трансляции URA.RU.
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