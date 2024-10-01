01 октября 2024

Иран заявил о поражении трех израильских военных баз у Тель-Авива

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Были поражены три базы под Тель-Авивом
Были поражены три базы под Тель-Авивом Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Три военные базы неподалеку от Тель-Авива в Израиле попали под ракетную атаку Ирана 1 октября. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«КСИР опубликовал второе заявление после ракетного удара... Он нанес удары по трем военным базам израильского режима недалеко от Тель-Авива», — приводит данные издание Mehr.

Помимо этого, военный аэродром в Израиле был поражен ударом. Всего около 80% ракет достигли своих целей. Подробнее о атаке Ирана на Израиль — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Три военные базы неподалеку от Тель-Авива в Израиле попали под ракетную атаку Ирана 1 октября. Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР). «КСИР опубликовал второе заявление после ракетного удара... Он нанес удары по трем военным базам израильского режима недалеко от Тель-Авива», — приводит данные издание Mehr. Помимо этого, военный аэродром в Израиле был поражен ударом. Всего около 80% ракет достигли своих целей. Подробнее о атаке Ирана на Израиль — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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