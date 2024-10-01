«Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,9 процентных пункта. Теперь минимальные ставки на первичном рынке составят 21,9%, на вторичном — 21,6%. О этом сообщили в пресс-службе банка.
«Со 2 октября ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентных пункта. В итоге минимальные ставки на „Домклик“ на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном — 21,6%», — информирует Сбербанк.
Ранее Сбербанк повысил ставки по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Речь идет об увеличении до 20% годовых на срок до одного года. Теперь повышенные ставки доступны также и для средств, ранее размещенных в банке. Кроме того, Сбербанк объявил о снижении размера двух дисконтов по ипотеке. Изменения вступят в силу 17 сентября, пишет RT.
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