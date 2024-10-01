01 октября 2024

Иран заявил о завершении ракетного удара по Израилю

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Иран пригрозил более мощным ударом в случае провокаций Фото:
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Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Ракетный удар Ирана по Израилю завершен, но в случае, если провокации Тель-Авива повторятся, ответ исламской республики будет еще более мощным. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Наши действия завершены, если Израиль не решит вызвать дальнейшее возмездие. В таком случае мы ответим еще сильнее и мощнее», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X.

Иран атаковал Израиль 1 октября. В генштабе исламской республики предупредили, что Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракетный обстрел не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе ПВО.

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Ракетный удар Ирана по Израилю завершен, но в случае, если провокации Тель-Авива повторятся, ответ исламской республики будет еще более мощным. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. «Наши действия завершены, если Израиль не решит вызвать дальнейшее возмездие. В таком случае мы ответим еще сильнее и мощнее», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X. Иран атаковал Израиль 1 октября. В генштабе исламской республики предупредили, что Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракетный обстрел не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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