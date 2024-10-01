Иран заявил о завершении ракетного удара по Израилю

02 октября 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Иран пригрозил более мощным ударом в случае провокаций Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Ракетный удар Ирана по Израилю завершен, но в случае, если провокации Тель-Авива повторятся, ответ исламской республики будет еще более мощным. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. «Наши действия завершены, если Израиль не решит вызвать дальнейшее возмездие. В таком случае мы ответим еще сильнее и мощнее», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X. Иран атаковал Израиль 1 октября. В генштабе исламской республики предупредили, что Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракетный обстрел не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракетный удар Ирана по Израилю завершен, но в случае, если провокации Тель-Авива повторятся, ответ исламской республики будет еще более мощным. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. «Наши действия завершены, если Израиль не решит вызвать дальнейшее возмездие. В таком случае мы ответим еще сильнее и мощнее», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X. Иран атаковал Израиль 1 октября. В генштабе исламской республики предупредили, что Тегеран ударит по союзникам Израиля в случае их нападения на Иран. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракетный обстрел не привел к значительным разрушениям благодаря эффективной работе ПВО.