В Подмосковье найден мертвым экс-министр ЛНР Завизенов: причина смерти, биография, карьера

Экс-министра ЛНР обнаружили в Подмосковье с огнестрельным ранением

В Подмосковье обнаружили тело топ-менеджера с огнестрельными ранения Фото: Илья Московец © URA.RU

Экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова 1 октября обнаружили мертвым в собственном загородном доме в Подмосковье. Следователи начали проверку по факту смерти. Что известно о топ-менеджере и произошедшем инциденте — в материале URA.RU.

Предварительная причина смерти

Тело Константина Завизенова было обнаружено с огнестрельным ранением в Истринском районе Подмосковья. В комнате хранилось охотничье ружье. В момент трагедии дома находился несовершеннолетний сын Завизенова, уточнил telegram-канал Mash. По предварительным данным, сын нашел на столе алкоголь, затем услышал хлопок.

Биография

Константин Завизенов родился в 1974 году в Перми. Окончил Пермский государственный технический университет в 1996 году по специальности инженер-химик-технолог. В 90-е годы он работал в химической и авиационной промышленности.

На 2017 год у Константина Завизенова было четверо несовершеннолетних детей. Соответствующие данные значились в декларации, которую он заполнял, будучи замдиректора департамента в Минэнергетики РФ. Об этом сообщило 59.ру.

Карьера

В 2000-х Завизенов трудился в структурах Минэнерго и Минпромэнерго России, руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом» и департаментом инвестиционных программ ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2010—2016 годах — директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС». Затем — директор по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».

Завизенов возглавил министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики в 2022 году. Соответствующий указ об этом тогда подписал глава республики Леонид Пасечник.