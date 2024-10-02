У экс-замминистра обороны Иванова, обвиняемого во взятках, арестовали элитные авто

Три дорогие машины экс-замминистра обороны Иванова попали под арест

02 октября 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Тимуру Иванову принадлежали элитные иномарки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Автомобильный парк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, был арестован. Среди арестованных машин — Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска. Об этом пишут журналисты. «Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы», — пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. На указанные транспортные средства, включая роскошный внедорожник Mercedes, зарегистрированный на личного водителя Иванова, был наложен арест в рамках уголовного дела о взяточничестве. Ранее у экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мerсedes-Benz G63 стоимостью от 5,2 до 15 миллионов рублей. Также в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Иванов и его жена числятся владельцами огромного особняка и раритетного автомобиля ЗиС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильный парк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, был арестован. Среди арестованных машин — Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска. Об этом пишут журналисты. «Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы», — пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. На указанные транспортные средства, включая роскошный внедорожник Mercedes, зарегистрированный на личного водителя Иванова, был наложен арест в рамках уголовного дела о взяточничестве. Ранее у экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мerсedes-Benz G63 стоимостью от 5,2 до 15 миллионов рублей. Также в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Иванов и его жена числятся владельцами огромного особняка и раритетного автомобиля ЗиС.