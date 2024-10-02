У экс-замминистра обороны Иванова, обвиняемого во взятках, арестовали элитные авто

Три дорогие машины экс-замминистра обороны Иванова попали под арест
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимуру Иванову принадлежали элитные иномарки Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Автомобильный парк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, был арестован. Среди арестованных машин — Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска. Об этом пишут журналисты.

«Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы», — пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. На указанные транспортные средства, включая роскошный внедорожник Mercedes, зарегистрированный на личного водителя Иванова, был наложен арест в рамках уголовного дела о взяточничестве.

Ранее у экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мerсedes-Benz G63 стоимостью от 5,2 до 15 миллионов рублей. Также в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Иванов и его жена числятся владельцами огромного особняка и раритетного автомобиля ЗиС.

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Автомобильный парк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, был арестован. Среди арестованных машин — Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска. Об этом пишут журналисты. «Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы», — пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. На указанные транспортные средства, включая роскошный внедорожник Mercedes, зарегистрированный на личного водителя Иванова, был наложен арест в рамках уголовного дела о взяточничестве. Ранее у экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мerсedes-Benz G63 стоимостью от 5,2 до 15 миллионов рублей. Также в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Иванов и его жена числятся владельцами огромного особняка и раритетного автомобиля ЗиС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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