У экс-замминистра обороны Иванова, обвиняемого во взятках, арестовали элитные авто

Автомобильный парк бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупционных преступлениях, был арестован. Среди арестованных машин — Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска. Об этом пишут журналисты.
«Автомобили замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве, Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска арестованы», — пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы. На указанные транспортные средства, включая роскошный внедорожник Mercedes, зарегистрированный на личного водителя Иванова, был наложен арест в рамках уголовного дела о взяточничестве.
Ранее у экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мerсedes-Benz G63 стоимостью от 5,2 до 15 миллионов рублей. Также в ходе расследования уголовного дела стало известно, что Иванов и его жена числятся владельцами огромного особняка и раритетного автомобиля ЗиС.
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