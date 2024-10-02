«Уральские авиалинии» увеличили время полета в Дубай

Время полета из Екатеринбурга в ОАЭ составит почти 7 часов

02 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Дубай «Уральские авиалинии» будут летать через Таджикистан Фото: Сергей Леонов © URA.RU Время полета из Екатеринбурга в Дубай «Уральские авиалинии» увеличили на 1 час 20 минут. Таким образом до аэропорта Аль-Мактум пассажиры будут добираться почти семь часов (вместо 5:30). Связано это с тем, что из-за ограничений полетов над Израилем, Ираном и Ираком, рейс в ОАЭ будет совершаться через Таджикистан, Пакистан и Оман. «Рейсы в Дубай (аэропорт Аль-Мактум), в Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва) и обратно будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Полетное время для рейсов из Екатеринбурга увеличится на 1 час 20 мин в одну сторону, из Москвы — на 2 часа 30 минут», — сообщили «Уральские авиалинии» в своем telegram-канале. Добавив, что дозаправка у рейса Москва — Дубай — Москва по предварительным данным будет происходить Душанбе (Таджикистан). Ранее «Уральские авиалинии» заявили о задержке 2 октября рейсов из Екатеринбурга и Москвы в ОАЭ и обратно. Связано это с рекомендациями Росавиации воздержаться от полетов над Израилем, Ираном и Ираком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Время полета из Екатеринбурга в Дубай «Уральские авиалинии» увеличили на 1 час 20 минут. Таким образом до аэропорта Аль-Мактум пассажиры будут добираться почти семь часов (вместо 5:30). Связано это с тем, что из-за ограничений полетов над Израилем, Ираном и Ираком, рейс в ОАЭ будет совершаться через Таджикистан, Пакистан и Оман. «Рейсы в Дубай (аэропорт Аль-Мактум), в Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва) и обратно будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Полетное время для рейсов из Екатеринбурга увеличится на 1 час 20 мин в одну сторону, из Москвы — на 2 часа 30 минут», — сообщили «Уральские авиалинии» в своем telegram-канале. Добавив, что дозаправка у рейса Москва — Дубай — Москва по предварительным данным будет происходить Душанбе (Таджикистан). Ранее «Уральские авиалинии» заявили о задержке 2 октября рейсов из Екатеринбурга и Москвы в ОАЭ и обратно. Связано это с рекомендациями Росавиации воздержаться от полетов над Израилем, Ираном и Ираком.