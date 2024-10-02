На блогеров Чекалиных завели новое уголовное дело

В отношении блогеров Валерии, известной под псевдонимом Лерчек, и Артема Чекалиных МВД России возбудило уголовное дело. Обвинения касаются проведения валютных операций на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, сообщает источник, близкий к следствию.
«В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Под следствием находятся операции по оплате марафонов блогера, которые осуществлялись через Дубай.
В июле блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины официально развелись, пишет «Национальная служба новостей». На заседание суда бывшие супруги не пришли. Отмечается, что дети остались с Валерией.
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