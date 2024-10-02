На блогеров Чекалиных завели новое уголовное дело

Против блогеров Чекалиных возбудили дело за перевод по поддельным документам
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерия и Артем Чекалины обвиняются в переводе по подложным документам Фото:

В отношении блогеров Валерии, известной под псевдонимом Лерчек, и Артема Чекалиных МВД России возбудило уголовное дело. Обвинения касаются проведения валютных операций на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, сообщает источник, близкий к следствию.

«В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Под следствием находятся операции по оплате марафонов блогера, которые осуществлялись через Дубай.

В июле блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины официально развелись, пишет «Национальная служба новостей». На заседание суда бывшие супруги не пришли. Отмечается, что дети остались с Валерией.

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В отношении блогеров Валерии, известной под псевдонимом Лерчек, и Артема Чекалиных МВД России возбудило уголовное дело. Обвинения касаются проведения валютных операций на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, сообщает источник, близкий к следствию. «В отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело по статье 193 пункт 1, по обоим адресам сейчас проводится обыск», — заявил источник в беседе с РИА Новости. Под следствием находятся операции по оплате марафонов блогера, которые осуществлялись через Дубай. В июле блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины официально развелись, пишет «Национальная служба новостей». На заседание суда бывшие супруги не пришли. Отмечается, что дети остались с Валерией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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