Общество В России резко взлетят цены на кофе В России прогнозируют подорожание кофе на 25-40% 02 октября 2024 в 13:24 Размер текста - 17 + Эксперт прогнозирует рост цен на кофе на 40% Фото: Размик Закарян © URA.RU К концу года стоимость натурального кофе может вырасти на 25-40%. Это вызвано неурожаем зерен. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании-производителя кофе Павел Майоров. «Мы прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку. Это связано с тем, что мировые цены пошли вверх», — сказал Майоров в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что арабика показала рост до 40% в годовом исчислении, а робуста — до 80%. Ситуация обостряется снижением прогноза производства кофе в Бразилии. Как сообщало URA.RU ранее, на полках магазинов подорожает продукция из яблок и ягод. Это также вызвано неурожаем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! К концу года стоимость натурального кофе может вырасти на 25-40%. Это вызвано неурожаем зерен. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании-производителя кофе Павел Майоров. «Мы прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку. Это связано с тем, что мировые цены пошли вверх», — сказал Майоров в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что арабика показала рост до 40% в годовом исчислении, а робуста — до 80%. Ситуация обостряется снижением прогноза производства кофе в Бразилии. Как сообщало URA.RU ранее, на полках магазинов подорожает продукция из яблок и ягод. Это также вызвано неурожаем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям