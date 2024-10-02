В России резко взлетят цены на кофе

К концу года стоимость натурального кофе может вырасти на 25-40%. Это вызвано неурожаем зерен. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании-производителя кофе Павел Майоров.
«Мы прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку. Это связано с тем, что мировые цены пошли вверх», — сказал Майоров в интервью РИА Новости.
Эксперт отметил, что арабика показала рост до 40% в годовом исчислении, а робуста — до 80%. Ситуация обостряется снижением прогноза производства кофе в Бразилии.
Как сообщало URA.RU ранее, на полках магазинов подорожает продукция из яблок и ягод. Это также вызвано неурожаем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.