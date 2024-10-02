В России резко взлетят цены на кофе

В России прогнозируют подорожание кофе на 25-40%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фирма по обжарке кофе Ingresso. Екатеринбург, кофе, обжарка кофе, молотый, зерна кофе
Эксперт прогнозирует рост цен на кофе на 40% Фото:

К концу года стоимость натурального кофе может вырасти на 25-40%. Это вызвано неурожаем зерен. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании-производителя кофе Павел Майоров.

«Мы прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку. Это связано с тем, что мировые цены пошли вверх», — сказал Майоров в интервью РИА Новости.

Эксперт отметил, что арабика показала рост до 40% в годовом исчислении, а робуста — до 80%. Ситуация обостряется снижением прогноза производства кофе в Бразилии.

Как сообщало URA.RU ранее, на полках магазинов подорожает продукция из яблок и ягод. Это также вызвано неурожаем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К концу года стоимость натурального кофе может вырасти на 25-40%. Это вызвано неурожаем зерен. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям компании-производителя кофе Павел Майоров. «Мы прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку. Это связано с тем, что мировые цены пошли вверх», — сказал Майоров в интервью РИА Новости. Эксперт отметил, что арабика показала рост до 40% в годовом исчислении, а робуста — до 80%. Ситуация обостряется снижением прогноза производства кофе в Бразилии. Как сообщало URA.RU ранее, на полках магазинов подорожает продукция из яблок и ягод. Это также вызвано неурожаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...