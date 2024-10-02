Политолог Минченко назвал губернаторов, рискующих уйти в отставку

Политолог Минченко: в 2025 году в отставку досрочно могут уйти три губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Минченко во время интервью. Москва, минченко евгений
Евгений Минченко спрогнозировал возможную отставку трех губернаторов Фото:

Губернаторы Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва) и Валентин Коновалов (Хакасия) рискуют досрочно лишиться своих полномочий. Отставки могут произойти уже в 2025 году. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Конечно, уберут несколько человек (досрочно). Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут „принести в жертву“ в любой момент», — полагает политолог.

Минченко добавил, что сценарий их отставок реалистичен из-за приближающихся выборов в Госдуму в 2026 году. Полную версию интервью с политологом читайте здесь.

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Губернаторы Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва) и Валентин Коновалов (Хакасия) рискуют досрочно лишиться своих полномочий. Отставки могут произойти уже в 2025 году. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с корреспондентом URA.RU. «Конечно, уберут несколько человек (досрочно). Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут „принести в жертву“ в любой момент», — полагает политолог. Минченко добавил, что сценарий их отставок реалистичен из-за приближающихся выборов в Госдуму в 2026 году. Полную версию интервью с политологом читайте здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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