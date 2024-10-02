Политика Политолог Минченко назвал губернаторов, рискующих уйти в отставку Политолог Минченко: в 2025 году в отставку досрочно могут уйти три губернатора 02 октября 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Евгений Минченко спрогнозировал возможную отставку трех губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторы Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва) и Валентин Коновалов (Хакасия) рискуют досрочно лишиться своих полномочий. Отставки могут произойти уже в 2025 году. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с корреспондентом URA.RU. «Конечно, уберут несколько человек (досрочно). Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут „принести в жертву“ в любой момент», — полагает политолог. Минченко добавил, что сценарий их отставок реалистичен из-за приближающихся выборов в Госдуму в 2026 году. Полную версию интервью с политологом читайте здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернаторы Сергей Меликов (Дагестан), Владислав Ховалыг (Тыва) и Валентин Коновалов (Хакасия) рискуют досрочно лишиться своих полномочий. Отставки могут произойти уже в 2025 году. Такое мнение высказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с корреспондентом URA.RU. «Конечно, уберут несколько человек (досрочно). Сейчас наиболее уязвим Сергей Меликов (республика Дагестан), Владислав Ховалыг (республика Тыва). Там был масштабный конфликт в ходе избирательной кампании. Традиционно в красной зоне Валентин Коновалов (губернатор республики Хакасия от КПРФ). Могут „принести в жертву“ в любой момент», — полагает политолог. Минченко добавил, что сценарий их отставок реалистичен из-за приближающихся выборов в Госдуму в 2026 году. Полную версию интервью с политологом читайте здесь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям