Из горящего театра в центре Екатеринбурга вытащили мужчину в тяжелом состоянии. Видео

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Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, музкомедия, проспект ленина 47
Пожар вспыхнул днем 2 октября Фото:

В пожаре, который вспыхнул в Театре музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, пострадал как минимум один мужчина. Он, по предварительным данным, обслуживал лифты, передает корреспондент URA.RU.

Ему удалось зафиксировать, как с мужчиной работают медики. Он, вероятно, без сознания. Как рассказали корреспонденту очевидцы, мужчина работал в театре не на постоянной основе. Его в разорванной футболке погрузили на каталку и увезли.

Сотрудников театра эвакуировали через крышу. Там сообщили, что все проходит «без паники, спокойно».

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В пожаре, который вспыхнул в Театре музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, пострадал как минимум один мужчина. Он, по предварительным данным, обслуживал лифты, передает корреспондент URA.RU. Ему удалось зафиксировать, как с мужчиной работают медики. Он, вероятно, без сознания. Как рассказали корреспонденту очевидцы, мужчина работал в театре не на постоянной основе. Его в разорванной футболке погрузили на каталку и увезли. Сотрудников театра эвакуировали через крышу. Там сообщили, что все проходит «без паники, спокойно».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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