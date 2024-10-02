Из горящего театра в центре Екатеринбурга вытащили мужчину в тяжелом состоянии. Видео

02 октября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Пожар вспыхнул днем 2 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU В пожаре, который вспыхнул в Театре музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, пострадал как минимум один мужчина. Он, по предварительным данным, обслуживал лифты, передает корреспондент URA.RU. Ему удалось зафиксировать, как с мужчиной работают медики. Он, вероятно, без сознания. Как рассказали корреспонденту очевидцы, мужчина работал в театре не на постоянной основе. Его в разорванной футболке погрузили на каталку и увезли. Сотрудников театра эвакуировали через крышу. Там сообщили, что все проходит «без паники, спокойно». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пожаре, который вспыхнул в Театре музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, пострадал как минимум один мужчина. Он, по предварительным данным, обслуживал лифты, передает корреспондент URA.RU. Ему удалось зафиксировать, как с мужчиной работают медики. Он, вероятно, без сознания. Как рассказали корреспонденту очевидцы, мужчина работал в театре не на постоянной основе. Его в разорванной футболке погрузили на каталку и увезли. Сотрудников театра эвакуировали через крышу. Там сообщили, что все проходит «без паники, спокойно».