Пожар вспыхнул днем 2 октября
В пожаре, который вспыхнул в Театре музыкальной комедии на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга, пострадал как минимум один мужчина. Он, по предварительным данным, обслуживал лифты, передает корреспондент URA.RU.
Ему удалось зафиксировать, как с мужчиной работают медики. Он, вероятно, без сознания. Как рассказали корреспонденту очевидцы, мужчина работал в театре не на постоянной основе. Его в разорванной футболке погрузили на каталку и увезли.
Сотрудников театра эвакуировали через крышу. Там сообщили, что все проходит «без паники, спокойно».
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