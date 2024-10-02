Челябинские экс-следователи не выплатили компенсацию за смертельную драку

Дмитрий Зыков (слева) и Кирилл Зубков (справа) так и не оплатили моральный ущерб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

Бывшие сотрудники СКР по Челябинской области Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков, осужденные за участие в смертельной драке у ТРК «Куба», так и не выплатили родителям погибшего компенсацию за причиненный моральный вред. Один из них вовсе уехал из страны в ОАЭ.

«Письмо из суда приставы получили еще 30 мая. Но по какой-то причине по Зубкову исполнительное производство было возбуждено только 8 августа. Хотя по закону это необходимо было сделать в течение трех дней», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным издания, Зыков и вовсе в августе покинул территорию РФ. Сейчас, судя по его социальным сетям, он находится в ОАЭ и уже успел получить там резидентство.

«За эти месяцы исполнительное производство по нему (по Зыкову) так возбуждено и не было. Приставы сделали это только на прошлой неделе, после того, как родные погибшего начали разбираться в ситуации», — отмечает издание.

Драка с участие Зубкова и Зыкова произошла ночью 28 мая 2022 года. Подвыпившие следователи (на момент драки Зубков и Зыков еще работали в СК) возвращались из бара, когда увидели дерущуюся компанию. Они вмешались в конфликт, стали избивать участников. Агрессивней всех себя вел Зыков, но смертельный удар нанес именно Зубков. В суде обвинению удалось доказать этот факт.

По итогу Зубкова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он получил семь лет колонии строгого режима и должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей. Зыков же, которому переквалифицировали статью на «нанесение побоев», отделался 10-месячным ограничением свободы. Однако наказание не было применено, так как суд посчитал его отбытым. В счет компенсации морального вреда Зыкову также присудили выплатить родственникам погибшего 50 тысяч рублей.