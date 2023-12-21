Участвовавшим в смертельной драке челябинским экс-следователям озвучили приговор. Видео

22 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Кирилл Зубков (на фото) получил 7 лет строго режима в качестве наказания, Дмитрий Зыков — 10 месяцев ограничения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Центральный райсуд Челябинска 22 декабря озвучил приговоры бывшим сотрудникам Следственного комитета РФ Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, участвовавших в драке у ночного клуба, которая закончилась смертью человека. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Зубков получил семь лет в колонии строгого режима по обвинениям в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Зыкова приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нанесение побоев. «Суд приговорил признать Зубкова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы срок семь лет в колонии строгого режима. Взять Зубкова по стражу в зале суда. Зыкова признать виновным и назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом и считать наказание отбытым », — зачитала приговор судья Неля Яруллина. Также в счет компенсации морального вреда Зыкову придется выплатить родственникам погибшего 50 тысяч рублей, а Зубкову — 1 млн рублей. В стадии прений стороной обвинения запросила для Зубкова восемь лет колонии строгого режима, для Зыкова — полтора года принудительных работ. Адвокат Зубкова, Алексей Тетюев, просил суд переквалифицировать дело на менее тяжкое, а именно на причинение смерти по неосторожности. Защита Зыкова и вовсе просила оправдать их клиента. Так или иначе, обе стороны просили суд вынести справедливое решение. Зубков и Зыков были задержаны в ночь на 28 мая 2022 года, то есть сразу после драки. Они всячески старались доказать, что не имеют отношения к трагическому случаю. Однако камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места драки, говорили об обратном. Изначально, на тот момент еще занимавших должности в СК Зыкова и Зубкова, обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Сразу после этого они были уволены. При этом в ходе следствия Зыков пытался вернуться на прежнее место, и у него это больше, чем получилось: он смог доказать, что увольнение произошло незаконно, при этом добился компенсации за то время, что провел в СИЗО. Однако в региональном следкоме обжаловали данное решение, а после уволили запятнавшего честь мундира Зубкова по всем правилам. Возможность Зыкову вернуться на свою должность в СК ему дали его адвокаты, которые с помощью экспертизы смогли опровергнуть причастность их клиента к смертельному удару. Дело Зыкова было переквалифицировано на менее тяжкое, он вышел из СИЗО, и попытался реанимировать карьеру. А вот Зубков такой возможности не имел. По версии следствия, именно его удар ногой в голову привел к трагедии. Все время расследования он провел в СИЗО. Лишь к началу судебного процесса его отпустили под домашний арест, а после и под подписку о невыезде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный райсуд Челябинска 22 декабря озвучил приговоры бывшим сотрудникам Следственного комитета РФ Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову, участвовавших в драке у ночного клуба, которая закончилась смертью человека. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, Зубков получил семь лет в колонии строгого режима по обвинениям в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Зыкова приговорили к 10 месяцам ограничения свободы за нанесение побоев. «Суд приговорил признать Зубкова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы срок семь лет в колонии строгого режима. Взять Зубкова по стражу в зале суда. Зыкова признать виновным и назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Зачесть в срок наказания время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом и считать наказание отбытым », — зачитала приговор судья Неля Яруллина. Также в счет компенсации морального вреда Зыкову придется выплатить родственникам погибшего 50 тысяч рублей, а Зубкову — 1 млн рублей. В стадии прений стороной обвинения запросила для Зубкова восемь лет колонии строгого режима, для Зыкова — полтора года принудительных работ. Адвокат Зубкова, Алексей Тетюев, просил суд переквалифицировать дело на менее тяжкое, а именно на причинение смерти по неосторожности. Защита Зыкова и вовсе просила оправдать их клиента. Так или иначе, обе стороны просили суд вынести справедливое решение. Зубков и Зыков были задержаны в ночь на 28 мая 2022 года, то есть сразу после драки. Они всячески старались доказать, что не имеют отношения к трагическому случаю. Однако камеры видеонаблюдения, расположенные вблизи места драки, говорили об обратном. Изначально, на тот момент еще занимавших должности в СК Зыкова и Зубкова, обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. Сразу после этого они были уволены. При этом в ходе следствия Зыков пытался вернуться на прежнее место, и у него это больше, чем получилось: он смог доказать, что увольнение произошло незаконно, при этом добился компенсации за то время, что провел в СИЗО. Однако в региональном следкоме обжаловали данное решение, а после уволили запятнавшего честь мундира Зубкова по всем правилам. Возможность Зыкову вернуться на свою должность в СК ему дали его адвокаты, которые с помощью экспертизы смогли опровергнуть причастность их клиента к смертельному удару. Дело Зыкова было переквалифицировано на менее тяжкое, он вышел из СИЗО, и попытался реанимировать карьеру. А вот Зубков такой возможности не имел. По версии следствия, именно его удар ногой в голову привел к трагедии. Все время расследования он провел в СИЗО. Лишь к началу судебного процесса его отпустили под домашний арест, а после и под подписку о невыезде.