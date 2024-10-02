В мире Захарова оценила отношения России и НАТО с назначением нового генсека Захарова назвала нового генсека НАТО Рютте «надежным русофобом» 02 октября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 + НАТО лишь транслирует позицию США и Великобритании, заявила Мария Захарова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, назвав его «надежным русофобом». Она предположила, что Рютте сохранит антироссийскую политику на новой должности. «В данном случае это просто перестановка мест предполагаемых. Предполагаемых от западной агрессивной философии. От позиции генсека НАТО мало что зависит», — отметила Захарова на брифинге. Захарова также подчеркнула, что реальные решения в НАТО не принимаются, альянс представляет интересы Лондона и Вашингтона. «Действия НАТО диктуются Вашингтоном, а Рютте лишь выполняет свои указания, действуя под эгидой альянса.», — пояснила представитель МИД РФ. Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Его кресло занял Марк Рютте. Он уже одобрил удары Украины вглубь России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, назвав его «надежным русофобом». Она предположила, что Рютте сохранит антироссийскую политику на новой должности. «В данном случае это просто перестановка мест предполагаемых. Предполагаемых от западной агрессивной философии. От позиции генсека НАТО мало что зависит», — отметила Захарова на брифинге. Захарова также подчеркнула, что реальные решения в НАТО не принимаются, альянс представляет интересы Лондона и Вашингтона. «Действия НАТО диктуются Вашингтоном, а Рютте лишь выполняет свои указания, действуя под эгидой альянса.», — пояснила представитель МИД РФ. Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Его кресло занял Марк Рютте. Он уже одобрил удары Украины вглубь России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям