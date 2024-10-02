Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, назвав его «надежным русофобом». Она предположила, что Рютте сохранит антироссийскую политику на новой должности.
«В данном случае это просто перестановка мест предполагаемых. Предполагаемых от западной агрессивной философии. От позиции генсека НАТО мало что зависит», — отметила Захарова на брифинге.
Захарова также подчеркнула, что реальные решения в НАТО не принимаются, альянс представляет интересы Лондона и Вашингтона. «Действия НАТО диктуются Вашингтоном, а Рютте лишь выполняет свои указания, действуя под эгидой альянса.», — пояснила представитель МИД РФ.
Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Его кресло занял Марк Рютте. Он уже одобрил удары Украины вглубь России.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, назвав его «надежным русофобом». Она предположила, что Рютте сохранит антироссийскую политику на новой должности. «В данном случае это просто перестановка мест предполагаемых. Предполагаемых от западной агрессивной философии. От позиции генсека НАТО мало что зависит», — отметила Захарова на брифинге. Захарова также подчеркнула, что реальные решения в НАТО не принимаются, альянс представляет интересы Лондона и Вашингтона. «Действия НАТО диктуются Вашингтоном, а Рютте лишь выполняет свои указания, действуя под эгидой альянса.», — пояснила представитель МИД РФ. Йенс Столтенберг официально покинул пост генсека НАТО 1 октября. Его кресло занял Марк Рютте. Он уже одобрил удары Украины вглубь России.