«Стыдно за РЖД»: жители ХМАО жалуются на состояние вагонов поезда из Екатеринбурга

Жители Югорска жалуются на РЖД из-за состояние вагонов поезда из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО жалуются на состояние вагонов поезда из Екатеринбурга
Жители ХМАО жалуются на состояние вагонов поезда из Екатеринбурга Фото:

Жители ХМАО жалуются на состояние вагонов поезда сообщением «Приобье-Екатеринбург». Из года в год условия поездки становятся только хуже, несмотря на подорожание билетов. Об этом URA.RU рассказали югорчане.

«Стыдно за РЖД. Ехали с ребенком, спали под тремя одеялами. С потолка текла вода прямо на полки. Туалеты были старые и холодные. Воды для питья не было. Несмотря на такой ужас цены на билеты ежегодно растут», — пожаловалась журналисту агентства жительница Югорска Ксения.

По словам югорчан, купейные вагоны тоже находятся не в лучшем состоянии, хотя билеты на них стоят вдвое дороже, чем в плацкарте. Самые частые жалобы от местных пассажиров на дребезжащие полки и нарушение температурного режима. «Поезд №128Е — один из самых востребованных среди горожан: кто едет в отпуск, кто — в медцентр, кто — за покупками. Стоило бы пересмотреть политику в отношении вагонов, которые ходят на север. Ведь люди готовы платить за комфорт, но в итоге его не получают», — рассуждает в беседе с журналистом агентства югорчанка Алена.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ОАО «РЖД». На момент публикации материала ответа не последовало.

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Жители ХМАО жалуются на состояние вагонов поезда сообщением «Приобье-Екатеринбург». Из года в год условия поездки становятся только хуже, несмотря на подорожание билетов. Об этом URA.RU рассказали югорчане. «Стыдно за РЖД. Ехали с ребенком, спали под тремя одеялами. С потолка текла вода прямо на полки. Туалеты были старые и холодные. Воды для питья не было. Несмотря на такой ужас цены на билеты ежегодно растут», — пожаловалась журналисту агентства жительница Югорска Ксения. По словам югорчан, купейные вагоны тоже находятся не в лучшем состоянии, хотя билеты на них стоят вдвое дороже, чем в плацкарте. Самые частые жалобы от местных пассажиров на дребезжащие полки и нарушение температурного режима. «Поезд №128Е — один из самых востребованных среди горожан: кто едет в отпуск, кто — в медцентр, кто — за покупками. Стоило бы пересмотреть политику в отношении вагонов, которые ходят на север. Ведь люди готовы платить за комфорт, но в итоге его не получают», — рассуждает в беседе с журналистом агентства югорчанка Алена. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОАО «РЖД». На момент публикации материала ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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