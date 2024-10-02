Бастрыкин вмешался в расследование драки школьников, избивших сверстника в ХМАО

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Бастрыкин поручил следователям доложить о проверке конфликта школьников в Сургуте
Бастрыкин поручил следователям доложить о проверке конфликта школьников в Сургуте Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль конфликт школьников, избивших сверстника в парке «За Саймой» в Сургуте. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем telegram-канале

«Несколько школьников жестоко избили мальчика, а также заставили его приносить извинения, стоя на коленях. Происходящее фиксировалось одним из фигурантов на камеру мобильного телефона. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Толпа подростков избила сверстника в сургутском парке «За Саймой» якобы из-за того, что он избил их знакомую девочку. К расследованию инцидента подключились следователи.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль конфликт школьников, избивших сверстника в парке «За Саймой» в Сургуте. Об этом сообщил информационный центр ведомства в своем telegram-канале «Несколько школьников жестоко избили мальчика, а также заставили его приносить извинения, стоя на коленях. Происходящее фиксировалось одним из фигурантов на камеру мобильного телефона. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Толпа подростков избила сверстника в сургутском парке «За Саймой» якобы из-за того, что он избил их знакомую девочку. К расследованию инцидента подключились следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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