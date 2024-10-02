В Госдепе США выразили надежду на скорые переговоры по Украине

США выражают надежду на скорое начало дипломатического процесса для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл в Вашингтоне.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. Надеюсь, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем окажемся в каком-то дипломатическом взаимодействии», — сказал Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию вокруг Украины. Его слова передает ТАСС.
Кэмпбелл также подчеркнул, что в Вашингтоне были удивлены скоростью, с которой Россия наращивала свой оборонно-промышленный комплекс в последние годы. «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас и вызывают реальную тревогу», — отметил он.
Украинские власти проявляют большую открытость к обсуждению прекращения огня и урегулирования конфликта, отмечает газета Financial Times. Эти изменения связывают с недавним назначением на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, пишет издание.
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США выражают надежду на скорое начало дипломатического процесса для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл в Вашингтоне. «В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. Надеюсь, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем окажемся в каком-то дипломатическом взаимодействии», — сказал Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию вокруг Украины. Его слова передает ТАСС. Кэмпбелл также подчеркнул, что в Вашингтоне были удивлены скоростью, с которой Россия наращивала свой оборонно-промышленный комплекс в последние годы. «На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас и вызывают реальную тревогу», — отметил он. Украинские власти проявляют большую открытость к обсуждению прекращения огня и урегулирования конфликта, отмечает газета Financial Times. Эти изменения связывают с недавним назначением на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, пишет издание.