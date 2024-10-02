02 октября 2024

В США заявили, что Трамп уже ведет переговоры по Украине и Ирану

Помпео: Трамп ведет переговоры по Украине на случай возвращения в Белый дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп, трамп дональд
Дональд Трамп активно занимается дипломатией на случай возвращения в Белый дом, заявил Помпео Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент Дональд Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по вопросу Ирана в преддверии возможного возвращения к власти. Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании.

«Трамп уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — отметил Помпео, отвечая на вопрос о планах Трампа. Выступление Помпео появлось на YouTube-канале Policy Exchange.

Помпео подчеркнул, что Трамп активно занимается дипломатией, несмотря на то, что находится вне офиса, и готовится к возможному второму президентскому сроку. Эти действия Трампа могут иметь значительное влияние на международную политику и дипломатические отношения США с другими странами.

При этом в госдепе США выразили надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. По данным FT, Киев в большей степени готов обсуждать прекращение огня, чем раньше, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил свой «план победы». Сейчас его изучают в Белом доме. Зеленский не покажет украинцам часть пунктов «плана победы», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает телеканал 360.

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Экс-президент Дональд Трамп уже начал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и по вопросу Ирана в преддверии возможного возвращения к власти. Об этом бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Великобритании. «Трамп уже ведет переговоры… Он может не вернуться к власти, он может проиграть выборы, но на случай, если он победит, он уже посылает сигналы миру», — отметил Помпео, отвечая на вопрос о планах Трампа. Выступление Помпео появлось на YouTube-канале Policy Exchange. Помпео подчеркнул, что Трамп активно занимается дипломатией, несмотря на то, что находится вне офиса, и готовится к возможному второму президентскому сроку. Эти действия Трампа могут иметь значительное влияние на международную политику и дипломатические отношения США с другими странами. При этом в госдепе США выразили надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине. По данным FT, Киев в большей степени готов обсуждать прекращение огня, чем раньше, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский предоставил свой «план победы». Сейчас его изучают в Белом доме. Зеленский не покажет украинцам часть пунктов «плана победы», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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