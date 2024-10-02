Полпред Жога намекнул Путину на своего преемника в ДНР. Видео

Артем Жога: парламент ДНР возглавит участник СВО

03 октября 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Парламент ДНР Артем Жога возглавлял с сентября 2023-го Фото: пресс-служба Кремля новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обозначил, что его сменщиком на посту спикера Народного совета ДНР может стать кто-то из числа участников спецоперации РФ на Украине, сражающихся за Донбасс с середины 2010-х. Это произошло во время его протокольной беседы с главой государства Владимиром Путиным в Кремле. «Уверен, что депутаты парламента Донецкой республики найдут вам достойную замену, достойного человека на ваше место. Это тоже одна из ключевых позиций сегодня, очень важная», — отметил Путин. «Даже понимаю, какие будут кандидатуры, потому что есть ребята, участники СВО, которые стоят на протяжении десяти лет на защите нашей республики, имеют участие в депутатском корпусе и имеют образование, навыки и опыт. Поэтому я думаю, депутаты поддержат и выберут из тех кандидатур, которые предложены», — прокомментировал Жога. Кадры беседы опубликовал телеканал «Звезда». Новость по теме СВО, дружба с Кадыровым и уроки от Вайно: профайл нового уральского полпреда Жоги Указ о назначении Жоги опубликовали в ночь на 3 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Жоге 49 лет, до 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обозначил, что его сменщиком на посту спикера Народного совета ДНР может стать кто-то из числа участников спецоперации РФ на Украине, сражающихся за Донбасс с середины 2010-х. Это произошло во время его протокольной беседы с главой государства Владимиром Путиным в Кремле. «Уверен, что депутаты парламента Донецкой республики найдут вам достойную замену, достойного человека на ваше место. Это тоже одна из ключевых позиций сегодня, очень важная», — отметил Путин. «Даже понимаю, какие будут кандидатуры, потому что есть ребята, участники СВО, которые стоят на протяжении десяти лет на защите нашей республики, имеют участие в депутатском корпусе и имеют образование, навыки и опыт. Поэтому я думаю, депутаты поддержат и выберут из тех кандидатур, которые предложены», — прокомментировал Жога. Кадры беседы опубликовал телеканал «Звезда». Указ о назначении Жоги опубликовали в ночь на 3 октября. Впервые такое развитие событий URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Жоге 49 лет, до 2014 года он занимался бизнесом, затем вместе с сыном Владимиром вступил в батальон «Спарта». В 2023 году Жога стал членом «Единой России», в сентябре — депутатом Народного совета ДНР и его председателем. В ноябре ему присвоили звание Героя ДНР. В декабре 2023-го Жога просил Путина выдвинуться на новый президентский срок, а затем был сопредседателем его избирательного штаба. Еще раньше Жога встречался с российским лидером, когда получал звезду Героя России за своего погибшего сына Владимира. Пост полпреда освободился 24 сентября. Занимавший его с ноября 2020-го Владимир Якушев стал первым вице-спикером Совфеда, а также в ближайшее время сосредоточится на работе секретарем генсовета «Единой России».