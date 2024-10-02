02 октября 2024

Самолеты Израиля нанесли удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте

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От удара пострадал центр медицинской службы
От удара пострадал центр медицинской службы Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию точечных ударов по объектам в Бейруте, атакуя позиции шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Ракеты были выпущены по центру медицинской службы „Хезболлах“ в квартале Эль-Башура», — передает журналист ТАСС. Помимо этого, был осуществлен налет на жилой дом на улице Селима Саляма. 

Накануне армия Израиля нанесла удар по Бейруту и попала в жилой дом. В итоге удара здание обрушилось. В ночь на 3 октября появилось сообщение, что израильские ВСС нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. 

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Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию точечных ударов по объектам в Бейруте, атакуя позиции шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Ракеты были выпущены по центру медицинской службы „Хезболлах“ в квартале Эль-Башура», — передает журналист ТАСС. Помимо этого, был осуществлен налет на жилой дом на улице Селима Саляма.  Накануне армия Израиля нанесла удар по Бейруту и попала в жилой дом. В итоге удара здание обрушилось. В ночь на 3 октября появилось сообщение, что израильские ВСС нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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