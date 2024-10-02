Самолеты Израиля нанесли удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию точечных ударов по объектам в Бейруте, атакуя позиции шиитской организации «Хезболлах». Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Ракеты были выпущены по центру медицинской службы „Хезболлах“ в квартале Эль-Башура», — передает журналист ТАСС. Помимо этого, был осуществлен налет на жилой дом на улице Селима Саляма.
Накануне армия Израиля нанесла удар по Бейруту и попала в жилой дом. В итоге удара здание обрушилось. В ночь на 3 октября появилось сообщение, что израильские ВСС нанесли точечный удар по Бейруту в Ливане.
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