Насколько для Европы подорожала российская нефть

Нефтепродукты для ЕС подорожали в 1,6 раза после введения санкций против России

03 октября 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Стоимость нефтепродуктов в ЕС составила более 750 евро за тонну Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Импорт нефтепродуктов в Евросоюз значительно подорожал после введения санкций против России. Стоимость импортируемых нефтепродуктов в январе—июле текущего года достигла 756 евро за тонну по сравнению с 462 евро до введения ограничений, сообщают журналисты. «Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе—июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России», — пишет РИА Новости со ссылкой на свои расчеты по данным европейской статслужбы. Средняя цена тонны нефтепродуктов в указанный период выросла в 1,6 раза, достигнув отметки в 756 евро. Такое увеличение цен произошло несмотря на снижение объема закупок на 12%. При этом структура импорта нефтепродуктов в ЕС осталась прежней, с основными поставками газойля, керосина и других видов топлива. Однако изменение основных поставщиков в результате санкций против России привело к росту цен на четверть. Теперь основными экспортерами стали Саудовская Аравия, США, Индия, Великобритания и Кувейт, которые поставляют продукцию по значительно более высоким ценам, чем другие страны-производители. Ранее танкеры с российской нефтью заметили в направлении к портам Евросоюза. Западные экологи утверждают, что они уже несколько недель выгружают нефть прямо в портах ЕС. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ , с июля 2024 года примерно 15 российских танкеров с нефтью отправились из Приморска, Усть-Луга и Новороссийска в порты ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Импорт нефтепродуктов в Евросоюз значительно подорожал после введения санкций против России. Стоимость импортируемых нефтепродуктов в январе—июле текущего года достигла 756 евро за тонну по сравнению с 462 евро до введения ограничений, сообщают журналисты. «Стоимость нефтепродуктов, импортированных Евросоюзом в январе—июле этого года, подскочила до 756 евро за тонну против 462 евро до санкций против России», — пишет РИА Новости со ссылкой на свои расчеты по данным европейской статслужбы. Средняя цена тонны нефтепродуктов в указанный период выросла в 1,6 раза, достигнув отметки в 756 евро. Такое увеличение цен произошло несмотря на снижение объема закупок на 12%. При этом структура импорта нефтепродуктов в ЕС осталась прежней, с основными поставками газойля, керосина и других видов топлива. Однако изменение основных поставщиков в результате санкций против России привело к росту цен на четверть. Теперь основными экспортерами стали Саудовская Аравия, США, Индия, Великобритания и Кувейт, которые поставляют продукцию по значительно более высоким ценам, чем другие страны-производители. Ранее танкеры с российской нефтью заметили в направлении к портам Евросоюза. Западные экологи утверждают, что они уже несколько недель выгружают нефть прямо в портах ЕС. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, с июля 2024 года примерно 15 российских танкеров с нефтью отправились из Приморска, Усть-Луга и Новороссийска в порты ЕС.