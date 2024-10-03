Киллеру Леше Солдату отказали в УДО

03 октября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Леша Солдат будет отбывать наказание до 2029 года Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат и считающемуся одним из самых кровавых киллеров 90-х годов, отказано в условно-досрочном освобождении. Его срок заключения в липецкой колонии продлится до 2029 года, сообщают СМИ. «Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении 57-летнему Алексею Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок», — пишет Life.ru. Причины отказа остаются неизвестными, так как все документы, связанные с Шерстобитовым, засекречены в связи с его участием в программе государственной защиты. Известно также, что погибший в прошлом году глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин приглашал Шерстобитова принять участие в спецоперации, однако тот отказался, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Сейчас Шерстобитов занят работой в храме при липецкой ИК-2 и сочинением патриотических баллад. Ранее киллер Леша Солдат подал документы на условно-досрочное освобождение. По данным telegram-канала Shot, он, вероятнее всего, сотрудничает со следствием. Отмечается, что на счету Шерстобитова как минимум 12 заказных убийств. Все преступления он совершал в гриме. Поймать киллера удалось лишь в 2006 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексею Шерстобитову, известному как Леша Солдат и считающемуся одним из самых кровавых киллеров 90-х годов, отказано в условно-досрочном освобождении. Его срок заключения в липецкой колонии продлится до 2029 года, сообщают СМИ. «Специальная комиссия отказала в условно-досрочном освобождении 57-летнему Алексею Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок», — пишет Life.ru. Причины отказа остаются неизвестными, так как все документы, связанные с Шерстобитовым, засекречены в связи с его участием в программе государственной защиты. Известно также, что погибший в прошлом году глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин приглашал Шерстобитова принять участие в спецоперации, однако тот отказался, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Сейчас Шерстобитов занят работой в храме при липецкой ИК-2 и сочинением патриотических баллад. Ранее киллер Леша Солдат подал документы на условно-досрочное освобождение. По данным telegram-канала Shot, он, вероятнее всего, сотрудничает со следствием. Отмечается, что на счету Шерстобитова как минимум 12 заказных убийств. Все преступления он совершал в гриме. Поймать киллера удалось лишь в 2006 году.