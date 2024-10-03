В Екатеринбурге из-за пневмонии продолжают закрывать школы и детсады на карантин

В Екатеринбурге из-за пневмонии на карантин закрыли еще 14 школ и 4 детских сада

Заболеваемость пневмонией среди детей продолжает расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии среди детей на дистанционное обучение переведены еще 14 школ. На карантин также отправлены и 4 детских сада. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На сегодня зафиксировано 252 случая заболевания пневмонией среди детей. Из которых 206 — в школах, 46 — в детских садах», — рассказали в мэрии.

Учреждения в основном находятся в Академическом и Орджоникидзевских районах, а именно: школы № 16, 19, 23, 79, 181 (младшая и старшая), 123, 200, 25 (старшая), 66, 113, 27, 46, а также лицей № 100 и гимназия № 94. Среди детских садов закрыты на карантин — № 43, 38, 23, 39. Часть учреждений планируется оставить на дистанте до понедельника-вторника, а часть — до конца следующей недели.

За последний месяц в Екатеринбурге из-за вспышки пневмонии на карантин уже отправили почти 200 классов в 93 школах. После чего в учреждениях города начали измерять температуру. По некоторым данным, в уральскую столицу вирус попал из Челябинской области.