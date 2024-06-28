Как сейчас делают аборты в России

В Госдуме хотят сократить допустимый для абортов срок беременности

28 июня 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

Сейчас при желании любой женщины аборты могут проводить до 12 недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву России сократить срок искусственного прерывания беременности. До этого разрешено было делать аборты до 12 недели. Госдума предложила снизить этот срок до девяти недель. URA.RU рассказывает, как проходит процедура сейчас. Нынешние сроки проведения абортов Новость по теме Как россияне относятся к запрету абортов в России Согласно регламенту нынешнего законодательства, аборт до 12 недель может проводиться при желании любой женщины, пишут на сайте клиники в Орехово. После 12 и до 22 недель искусственное прерывать беременность разрешено только по определенным показателям, таким как изнасилование женщины, внематочная беременность, гибель плода, тяжелые патологии плода, болезни матери, не позволяющие выносить и родить ребенка, потребность в проведении медицинской процедуры, несовместимой с беременностью. Методы проведения абортов Перед тем, как получить направление на аборт, женщина проходит ряд медицинских исследований. К ним относят анализ крови и мочи на уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), УЗИ органов малого таза, анализ крови на заболевания, передающиеся половым путем, мазок с влагалища, общий анализ крови и мочи. Медикаментозный аборт Новость по теме В Госдуме хотят сократить допустимый для абортов срок беременности Этот способ прерывания беременности проводят до семи недель. Он состоит из приема лекарств, которые врач индивидуально назначает пациентке. Многие женщины считают, что такой метод аборта самый безопасный. Однако после медикаментозного прерывания беременности есть большой риск развития маточного кровотечения, чрезмерное сокращение матки, рвота, тошнота и другие осложнения. Вакуумный аборт (мини-аборт) Эта процедура относится к щадящим операциям, так как не предполагает хирургического вмешательства. Мини-аборт состоит из вакуумного высасывания эмбриона из матки с помощью аспирационного катетера и проводится до 12 недель. После этого аборта женщина может жаловаться на боли внизу живота, нарушение менструации или гормональный сбой. Кроме того, процедура запрещает повторное зачатие в первые шесть месяцев после ее проведения. Хирургический аборт Хирургический аборт проводят до 22 недель Фото: Анна Майорова © URA.RU Хирургический аборт проводят до 22 недель. Врачи специальными инструментами выскабливают содержимое матки вместе с плодным яйцом. Этот вид аборта дает 100% результат, но является самым опасным. К частным последствиям хирургического аборта относят нарушение менструального цикла, непроходимость маточных труб, бесплодие, доброкачественные опухоли, спаечные процессы, гормональный дисбаланс и депрессивное состояние. При каких случаях аборт противопоказан Каждый из видов искусственного прерывания беременности имеет противопоказания. Медикаментозный аборт противопоказан при внематочной беременности, бронхиальной астме, патологии надпочечников, почечной недостаточности, болезнях мочеполовой системы. Вакуумный аборт запрещается делать, если срок больше 12 недель или у женщины обнаружены внематочная беременность, плохая свертываемость крови либо воспаление органов малого таза. Хирургический аборт противопоказан при воспалительных процессах, инфекциях органов малого таза и плохой свертываемости крови. Ранее URA.RU сообщало, что в России Минздрав утвердил новые правила, согласно которым женщин перед абортом планируется направлять на беседу с психологом. По данным «Национальной службы новостей», гинекологи поддержали обязательную психологическую консультацию перед прерыванием беременности, так как порядка половины женщин, решившихся на аборт, не уверены в своем решении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву России сократить срок искусственного прерывания беременности. До этого разрешено было делать аборты до 12 недели. Госдума предложила снизить этот срок до девяти недель. URA.RU рассказывает, как проходит процедура сейчас. Согласно регламенту нынешнего законодательства, аборт до 12 недель может проводиться при желании любой женщины, пишут на сайте клиники в Орехово. После 12 и до 22 недель искусственное прерывать беременность разрешено только по определенным показателям, таким как изнасилование женщины, внематочная беременность, гибель плода, тяжелые патологии плода, болезни матери, не позволяющие выносить и родить ребенка, потребность в проведении медицинской процедуры, несовместимой с беременностью. Перед тем, как получить направление на аборт, женщина проходит ряд медицинских исследований. К ним относят анализ крови и мочи на уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), УЗИ органов малого таза, анализ крови на заболевания, передающиеся половым путем, мазок с влагалища, общий анализ крови и мочи. Этот способ прерывания беременности проводят до семи недель. Он состоит из приема лекарств, которые врач индивидуально назначает пациентке. Многие женщины считают, что такой метод аборта самый безопасный. Однако после медикаментозного прерывания беременности есть большой риск развития маточного кровотечения, чрезмерное сокращение матки, рвота, тошнота и другие осложнения. Эта процедура относится к щадящим операциям, так как не предполагает хирургического вмешательства. Мини-аборт состоит из вакуумного высасывания эмбриона из матки с помощью аспирационного катетера и проводится до 12 недель. После этого аборта женщина может жаловаться на боли внизу живота, нарушение менструации или гормональный сбой. Кроме того, процедура запрещает повторное зачатие в первые шесть месяцев после ее проведения. Хирургический аборт проводят до 22 недель. Врачи специальными инструментами выскабливают содержимое матки вместе с плодным яйцом. Этот вид аборта дает 100% результат, но является самым опасным. К частным последствиям хирургического аборта относят нарушение менструального цикла, непроходимость маточных труб, бесплодие, доброкачественные опухоли, спаечные процессы, гормональный дисбаланс и депрессивное состояние. Каждый из видов искусственного прерывания беременности имеет противопоказания. Медикаментозный аборт противопоказан при внематочной беременности, бронхиальной астме, патологии надпочечников, почечной недостаточности, болезнях мочеполовой системы. Вакуумный аборт запрещается делать, если срок больше 12 недель или у женщины обнаружены внематочная беременность, плохая свертываемость крови либо воспаление органов малого таза. Хирургический аборт противопоказан при воспалительных процессах, инфекциях органов малого таза и плохой свертываемости крови. Ранее URA.RU сообщало, что в России Минздрав утвердил новые правила, согласно которым женщин перед абортом планируется направлять на беседу с психологом. По данным «Национальной службы новостей», гинекологи поддержали обязательную психологическую консультацию перед прерыванием беременности, так как порядка половины женщин, решившихся на аборт, не уверены в своем решении.